Πέτσας στον ΑΝΤ1: βαθιά πληγή οι καταγγελίες Καλογρίτσα (βίντεο)

Για όλα τα φλέγοντα ζητήματα μίλησε στον ΑΝΤ1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε για τη "λίστα Πέτσα", τις τουρκικές προκλήσεις και τον κορονοϊό.

Για μια πολύ βαθιά πληγή στη διάκριση των εξουσιών και στη Δημοκρατία μας έκανε λόγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σχολιάζοντας τις καταγγελίες Καλογρίτσα.

“Δεν βλέπω κάποιο θέμα Καλογρίτσα. Βλέπω μια συνέχεια αποκαλύψεων γύρω από ένα παρακράτος, που όλα αυτά τα στοιχεία συντείνουν στο γεγονός ότι επί των ημερών της διακυβέρνησης Τσίπρα υπήρχε ένα παρακράτος που είχε να κάνει με παραδικαστικά κυκλώματα, προσπάθεια άλωσης των ΜΜΕ και μια προσπάθεια δημιουργίας ενός καθεστώτος για να μείνει στην εξουσία μια ομάδα ανθρώπων, η οποία κατάφερε να εκμεταλλευτεί την αγωνία του κόσμου μέσα στην οικονομική κρίση. Είναι μια πολύ βαθιά πληγή στη διάκριση των εξουσιών και στη Δημοκρατία μας” είπε χαρακτηριστικά μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί”.

“Ο κ. Τσίπρας είχε μια ευκαιρία να αποπέμψει τον κ. Παππά από την Κ.Ο του κόμματος του προκειμένου να δείξει ότι δεν τον ακουμπά αυτό το ζήτημα. Αντιθέτως, παίρνοντάς τον αγκαλιά δείχνει ότι όλα ήταν σε γνώση του” τόνισε ο κ. Πέτσας.

Σχετικά με τις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ για τα χρήματα που δόθηκαν στα ΜΜΕ εν μέσω πανδημίας, απάντησε: “Είχαμε μια πρωτοφανή κατάσταση με τον κορονοϊό και κάναμε μια εκστρατεία ενημέρωσης που έσωσε ζωές. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν σε ΜΜΕ για να στηρίξουν κάποια Μέσα. Κάναμε μια διαδικασία με πλήρη διαφάνεια και δώσαμε στη δημοσιότητα τα Μέσα και τα ποσά”. “Οι αναφορές στη “λίστα Πέτσα” είναι απλώς για να υπάρχει αντιπολιτευτική κριτική” πρόσθεσε.

Για το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τον ένα χρόνο διακυβέρνησης της ΝΔ, σχολίασε ότι “για δεύτερη φορά προσβάλει τους δημοσιογράφους. Για τον ΣΥΡΙΖΑ φταίει πάντα κάποιος άλλος, υπάρχει πάντα ένας εχθρός”.

Ελπίζουμε σε μια έμπρακτη αποκλιμάκωση

Κληθείς να σχολιάσει τη συνεχή τουρκική προκλητικότητα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι αυτή η προκλητικότητα έχει καταδικαστεί πολλές φορές από τους μεγάλους “παίκτες”.

“Άλλο πράγμα να είναι κάποιος ισχυρός και άλλο προκλητικός. Έχουμε τη δύναμη ως χώρα να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας. Θα κάνουμε ότι χρειαστεί” σημείωσε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε: “Ελπίζουμε σε μια έμπρακτη αποκλιμάκωση”.

Τέλος, χαρακτήρισε την επικοινωνία Μητσοτάκη - Ερντογάν ως ένα καλό πρώτο βήμα…

Για να μην γίνουμε “για τα πανηγύρια” πρέπει να προσέξουμε

Κληθείς να σχολιάσει τις εικόνες συνωστισμού σε εκδηλώσεις ο κ. Πέτσας τόνισε: “για να μην γίνουμε για τα πανηγύρια θα πρέπει να προσέξουμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής, να φοράμε μάσκες όπου απαιτείται και να τηρούμε τις αποστάσεις”.

Όσον αφορά στα εισαγόμενα κρούσματα, τόνισε: “ξέραμε ότι θα τα είχαμε όταν ανοίξαμε τα σύνορά μας. Έχουμε δείξει ότι είμαστε έτοιμοι να αναθεωρούμε αποφάσεις μας, όπως στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, που επειδή τα στοιχεία ήταν θετικά, ανοίγουμε τα σύνορά μας”.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε παράλληλα γνωστό ότι θα αυξηθούν τα άτομα, ανά τραπέζι, στα εστιατόρια και επανέλαβε την έκκλησή του: “Να τηρούμε με ευλάβεια τα μέτρα”.