Τεχνολογία - Επιστήμη

Θερμαινόμενο φίλτρο αέρα μπορεί να σκοτώσει αμέσως τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το φίλτρο θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο σε αεροδρόμια και αεροπλάνα, κτίρια γραφείων, σχολεία, νοσοκομεία και κρουαζερόπλοια...

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δημιούργησαν ένα αποτελεσματικό φίλτρο αέρα, το οποίο μπορεί να παγιδεύσει και να καταστρέψει αμέσως τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο Covid-19.

Οι επιστήμονες, με επικεφαλής τον καθηγητή Φυσικής Ζιφένγκ Ρεν του Πανεπιστημίου του Χιούστον στο Τέξας, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Materials Today Physics», ανέφεραν ότι τα τεστ, που πραγματοποίησαν στο Εθνικό Εργαστήριο Γκάλβεστον των ΗΠΑ, έδειξαν πως το 99,8% των σωματιδίων του κορονοϊού σκοτώνονται με ένα και μόνο πέρασμα του μολυσμένου αέρα από το φίλτρο. Το φίλτρο είναι φτιαγμένο από -διαθέσιμο στο εμπόριο- αφρό νικελίου που υποβάλλεται σε θερμοκρασία άνω των 200 βαθμών Κελσίου.

«Το φίλτρο θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο σε αεροδρόμια και αεροπλάνα, κτίρια γραφείων, σχολεία, νοσοκομεία και κρουαζερόπλοια, βοηθώντας να σταματήσει η εξάπλωση της Covid-19», δήλωσε ο δρ. Ρεν. Πέρα από τη χρήση του φίλτρου σε κεντρικά συστήματα αερισμού, ψύξης και θέρμανσης, οι ερευνητές προτείνουν, επίσης, μία επιτραπέζια συσκευή φιλτραρίσματος που θα καθαρίζει από τον κορονοϊό στον αέρα ενός γραφείου.

Ο νέος ιός μπορεί να παραμείνει στον αέρα για περίπου τρεις ώρες, ενώ η μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται και αερογενώς, σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις. Ο κορονοϊός δεν φαίνεται, όμως, να επιβιώνει σε θερμοκρασίες άνω των 70 βαθμών Κελσίου, γι' αυτό το φίλτρο, που θερμαίνεται έως τους 250 βαθμούς, μπορεί να τον καταστρέψει άμεσα. Ως υλικό του φίλτρου επιλέχθηκε ο αφρός νικελίου που είναι πορώδης, εύκαμπτος, επιτρέπει τη ροή του αέρα και είναι ηλεκτρικά αγώγιμος, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η θέρμανσή του.