Θετικός στον κορονοϊό παίκτης του Ολυμπιακού

Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο παίκτης του Ολυμπιακού Νίκολα Τσούμιτς, ο οποίος αγωνίζεται υπό μορφή δανεισμού στη Ραντνίτσκι.

Ο σερβικός σύλλογος έστειλε επιστολή στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας, την οποία κοινοποίησε στον Οργανισμό Κρίσεων της Σερβίας, στον διευθυντή του γραφείου Δημάρχου Ντάρκο Μπουλάτοβιτς της Νις και στο Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της χώρας, με αίτημα για προμήθεια τεστ κορονοϊού. Στη συγκεκριμένη επιστολή, η Ραντνίτσκι αναφέρει: «Δύο ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας της Ραντνίτσκι έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό, ο Στέφαν Μιχαϊλοβιτς και ο Νίκολα Τσούμιτς, καθώς και ένα από τα μέλη του τεχνικού τιμ.

Επιπλέον, επτά ακόμη ποδοσφαιριστές αιτήθηκαν από τον σύλλογο να εξεταστούν για συμπτώματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό. Καθώς η προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν ξεκινά στους συλλόγους όλης της Σερβίας, επιτρέψτε μας να υποβάλουμε σε εξετάσεις όλα τα μέλη της ομάδας, ώστε να μπορέσουμε να απομονώσουμε αυτούς που έχουν τον ιό και βρίσκονται θετικοί και για να αποτρέψουμε την εξάπλωση της επιδημίας, καθώς η υγεία είναι η πιο σημαντική για εμάς. Δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο κανένα άτομο. Επίσης, παρακαλούμε όπως μας δώσετε μας οδηγίες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε και να ενεργούμε σε αυτήν την περίπτωση».