Super League: ορίστηκε η σέντρα για τη νέα σεζόν

Αλλοδαπός με διετή θητεία ο νέος πρόεδρος της ΚΕΔ. Πότε και που θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας.

Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), παρόντων του εντεταλμένου εκπροσώπου των FIFA/UEFA Χέρμπερτ Χούμπελ, του εκπροσώπου της UEFA Μάριου Γεωργίου και του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα των FIFA/UEFA Πετρ Φούσεκ. Στη συνεδρίαση μετείχε για πρώτη φορά, με την ιδιότητα του 2ου αντιπροέδρου της ΕΠΟ., ο νέος πρόεδρος της Super League, Λεωνίδας Μπουτσικάρης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Κυπέλλου για τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στις 26 Ιουλίου (21:00) στο γήπεδο της Ριζούπολης, ενώ ενέκρινε και την πρόταση της Super League το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2020-21 να αρχίσει στις 12 Σεπτεμβρίου 2020.

Επιπλέον, αποφασίστηκε ο νέος πρόεδρος της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. να είναι αλλοδαπός με διετή, τουλάχιστον, σύμβαση και θα επιλεγεί από ομάδα εργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των «big-4» (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ). Ο νέος αρχιδιαιτητής θα επιλέξει ο ίδιος τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής, τα οποία θα είναι επίσης αλλοδαποί κι ένας εξ αυτών εξειδικευμένος σε θέματα VAR.

Αναλυτικά, οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ:

Ενέκρινε ομόφωνα τη διαδικασία επιλογής του προέδρου και της συγκρότησης της νέας Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της Ε.Π.Ο., όπως αυτή προτείνεται από τις FIFA/UEFA. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή:

α. ο νέος πρόεδρος της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. θα είναι αλλοδαπός και θα επιλέξει ο ίδιος τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής, τα οποία θα είναι επίσης αλλοδαποί κι ένας εξ αυτών εξειδικευμένος σε θέματα VAR,

β. η σύμβαση του νέου προέδρου της Κ.Ε.Δ. θα είναι τουλάχιστον διετής,

γ. στη διαδικασία θα συμμετάσχουν οι FIFA/UEFA, η Ε.Π.Ο., η Super League 1 και ένας εκπρόσωπος από τις Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Π.Α.Ο.Κ., οι οποίοι θα συγκροτήσουν «ομάδα εργασίας»,

δ. η «ομάδα εργασίας», σε τρεις συναντήσεις εντός μίας εβδομάδας θα δρομολογήσει την όλη διαδικασία, ώστε τελικά οι 4 Π.Α.Ε. να εκλέξουν σε μυστική ψηφοφορία το νέο πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, ως τις 13 Ιουλίου οι ΠΑΕ θα έχουν γνωστοποιήσει στην Ε.Π.Ο. τους εκπροσώπους τους και ως τις 17 Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Εκπρόσωπος της Ε.Π.Ο. στην «ομάδα εργασίας» θα είναι ο πρόεδρός της κ. Ε. Γραμμένος και της Super League 1 ο πρόεδρός της κ. Λεωνίδας Μπουτσικάρης. Η Ε.Ε. εξουσιοδότησε επίσης τον πρόεδρο της Ε.Π.Ο. να υπογράψει τη σύμβαση συνεργασίας με το νέο πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.

Ενέκρινε την πρόταση της Super League 1 το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2020-21 να αρχίσει στις 12 Σεπτεμβρίου 2020.

Έκανε αποδεκτή την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής διοργανώσεων για διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος αγωνιστικής περιόδου 2019-20 στο γήπεδο της Ριζούπολης, στις 26 Ιουλίου 2020. Στο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος θα τηρηθεί εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Δ.Υ. υγειονομικό πρωτόκολλο.

Ενέκρινε τις προκηρύξεις Γ΄ Εθνικής και πανελληνίων πρωταθλημάτων Κ12 και Κ14 αγωνιστικής περιόδου 2020-21.

Απεδέχθη την εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για διεξαγωγή δύο φιλικών αγώνων της Εθνικής Ανδρών, με αντιπάλους την Εθνική Αυστρίας στις 7 Οκτωβρίου 2020 στην πόλη Κλάγκενφουρτ και την Εθνική Κύπρου στις 11 Νοεμβρίου 2020 στην Ελλάδα, σε έδρα που θα οριστεί αργότερα.

Ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης χορηγίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. έως τις 31.12.2022, στην κατηγορία του «χρυσού χορηγού».