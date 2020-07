Κόσμος

Ακτή Ελεφαντοστού: αιφνίδιος θάνατος του Πρωθυπουργού της χώρας

Ο Αμαντού Γκον Κουλιμπαλί, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Αμαντού Γκον Κουλιμπαλί, ο πρωθυπουργός της Ακτής Ελεφαντοστού και υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος στις προεδρικές εκλογές του προσεχούς Οκτωβρίου, απεβίωσε αιφνιδίως σήμερα, σε ηλικία 61 ετών.

Ο πρόεδρος Αλασάν Ουαταρά ανακοίνωσε τον θάνατο του Κουλιμπαλί, προσθέτοντας ότι «η χώρα πενθεί». Ο πρωθυπουργός αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Κουλιμπαλί είχε επιλεγεί ως υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος RHDP για την προεδρία της χώρας τον περασμένο Μάρτιο. Επέστρεψε στην Ακτή Ελεφαντοστού στις 2 Ιουλίου, αφού παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γαλλία, για να υποβληθεί σε καρδιολογικές εξετάσεις και να ξεκουραστεί. Το 2012 είχε υποβληθεί σε επέμβαση καρδιάς.