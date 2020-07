Κόσμος

“Καλπάζει” ο κορονοϊός στη Βραζιλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότεροι από 1.200 θάνατοι καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Προέδρου Μπολσονάρου.

Το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε άλλους 1.223 θανάτους εξαιτίας της νόσου COVID-19 και 44.571 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη λατινοαμερικάνικη χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων έφθασε έτσι τους 67.964 νεκρούς, ενώ οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί ξεπερνούν πλέον τους 1,7 εκατ., σύμφωνα με τα δεδομένα του Υπουργείου.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, διαβεβαιώνει ότι «πάει πολύ καλά» αφού προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό και απέδωσε τα ήπια συμπτώματά που παρουσιάζει στην υδροξυχλωροκίνη, ένα φάρμακο του οποίου η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της COVID-19 δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα αυτού του ανθελονοσιακού φαρμάκου στην καταπολέμηση της COVID-19, ο Μπολσονάρου, όπως και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το διατυμπανίζει ως πιθανή θεραπεία. «Σε εκείνους που κραυγάζουν κατά της υδροξυχλωροκίνης, αλλά δεν παρουσιάζουν εναλλακτικές λύσεις, λυπάμαι που θα τους πω ότι τα πάω πολύ καλά αφού το χρησιμοποιώ και, Θεού θέλοντος, θα ζήσω πολύ περισσότερο», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter.