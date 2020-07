Κόσμος

Νότια Κορέα: Νεκρός βρέθηκε ο Δήμαρχος της Σεούλ

Η τύχη του αγνοείτο από χθες και η κόρη του είχε ενημερώσει την Αστυνομία.

Νεκρός βρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος της Σεούλ Παρκ Γουόν-σουν, τον οποίο η κόρη του δήλωσε ως αγνοούμενο μια ημέρα νωρίτερα, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Σεούλ βρήκε το πτώμα του Δημάρχου σε λόφο στα περίχωρα της πρωτεύουσας, σε μια περιοχή όπου εντοπίστηκε για τελευταία φορά το σήμα του κινητού τηλεφώνου του.

Ο Παρκ ήταν Δήμαρχος της Σεούλ από το 2011 και θεωρείτο πιθανός υποψήφιος των Φιλελευθέρων στις προεδρικές εκλογές του 2022.