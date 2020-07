Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: η καταστολή και ο αυταρχισμός δεν θα περιορίσουν τις αντιδράσεις της κοινωνίας

Χαρακτηρίζει τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη υπόλογο για όσα συνέβησαν και σημειώνει πως οφείλει να παραιτηθεί...

«Η κυβέρνηση ματαιοπονεί εάν πιστεύει ότι με τον αυταρχισμό και τις πρακτικές άγριας καταστολής θα μπορέσει να περιορίσει τις αντιδράσεις των πληττόμενων από την πολιτική που εφαρμόζει», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του.

Χαρακτηρίζει τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υπόλογο για όσα συνέβησαν χθες, «τα οποία μάλιστα έσπευσε να καλύψει από το βήμα της Βουλής με ψέματα και ανακρίβειες» και σημειώνει πως «μετά και από τη χθεσινή αντιδημοκρατική εκτροπή, ότι οφείλει να παραιτηθεί». «Εκτός και εάν υπηρεσιακοί παράγοντες υπερέβησαν εντολές του, οπότε οφείλει να τους εντοπίσει και να τους αποπέμψει άμεσα», τονίζει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι θα σταθεί «απέναντι στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της και πλάι στον ελληνικό λαό, όποτε, όπου και όπως χρειαστεί, υπερασπιζόμενος τη Δημοκρατία, το Σύνταγμα και τα δικαιώματα των πολιτών που καταπατούνται βάναυσα».

Αναφορικά με τη χθεσινή πορεία, ειδικότερα, κάνει λόγο για «επίδειξη αυταρχισμού και άγριας καταστολής από τις αστυνομικές δυνάμεις, που επιτέθηκαν στην ειρηνική διαδήλωση στο Σύνταγμα», για να σχολιάσει ότι συνιστά «μια σαφή "ερμηνευτική εγκύκλιο" του νέου νόμου εκ μέρους της κυβέρνησης, η οποία αναγορεύει τη βία στην κύρια πολιτική επιλογή της απέναντι στην κοινωνία και τα αιτήματά της».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται «στοιχεία και μαρτυρίες» καταγγέλλοντας ότι «η γενικευμένη αστυνομική βία εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη σπουδή εναντίον των μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και της νεολαίας του». Αναφέρει συγκεκριμένα ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, στελέχη του κόμματος και βουλευτές δέχτηκαν επιθέσεις, ρίψεις χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, δακρυγόνα, «ενώ οι μηχανές της ομάδας ΔΕΛΤΑ ορμούσαν στους διαδηλωτές χωρίς να λογαριάζουν τον κίνδυνο για τις ανθρώπινες ζωές». Επιπλέον μιλά για τραυματισμένους και προσαγωγές διαδηλωτών «υπό το καθεστώς αστυνομικής αυθαιρεσίας», για να προσθέσει πως η διερεύνηση των γεγονότων «είναι σίγουρο ότι θα αναδείξει ακόμη περισσότερες και μεγαλύτερες παρεκτροπές από την πλευρά των δυνάμεων καταστολής».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζει ότι «προφανώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι πολύ σύντομα δεν θα αρκεί η "υπεροπλία" της στον τομέα της ενημέρωσης, για να περιορίσει τις αντιδράσεις της κοινωνίας στην σκληρή πραγματικότητα που προδιαγράφει με την πολιτική της». Υποστηρίζει πως τα χθεσινά γεγονότα, σε συνδυασμό με την ψήφιση του «αντιδημοκρατικού και αντισυνταγματικού νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, αποτελούν τη φυσική εξέλιξη μιας συγκεκριμένης, ακραία νεοφιλελεύθερης πολιτικής προσέγγισης, η οποία πρώτα και κύρια στρέφεται εναντίον του κόσμου της εργασίας και της νεολαίας για να καταλήξει εναντίον οποιουδήποτε θελήσει να διαμαρτυρηθεί και για οτιδήποτε».

Ως προς αυτό κάνει λόγο για μεθοδική κλιμάκωση του αυταρχισμού αναφέροντας: «Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο είχαμε τα φαινόμενα προσαγωγών ανηλίκων σε κινηματογράφους, την αντιμετώπιση νεαρών σε κέντρα διασκέδασης ως αιχμαλώτων σε εμπόλεμη ζώνη, την ακραία αντιμετώπιση ολόκληρων οικογενειών, όπως στην περίπτωση του σκηνοθέτη Ινδαρέ, το χτύπημα των παιδιών στις πλατείες».