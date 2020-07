Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Όποιος δεν σέβεται τις αποφάσεις των οργάνων, θέτει εαυτόν εκτός ΚΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηρό μήνυμα από την επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής προς τους βουλευτές, μετά τις χθεσινές «παρασπονδίες» κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις διαδηλώσεις.

Σαφές και αυστηρό μήνυμα έστειλε η Φώφη Γεννηματά στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κατά την έκτακτη συνεδρίαση που έγινε σήμερα, μετά τις χθεσινές διαφοροποιήσεις κατά την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τις διαδηλώσεις.

Η επικεφαλής της παράταξης τόνισε ότι, «αυτή η στάση αντικειμενικά εξυπηρετεί τους αντιπάλους» και έκανε λόγο για «λάθος πολιτική εκτίμηση» κάνοντας ξεκάθαρο ότι, «όποιος από σήμερα και πέρα δεν σεβαστεί τις αποφάσεις των οργάνων, να γνωρίζει ότι θέτει τον εαυτό του εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.

Η δήλωση της Φώφης Γεννηματά

«Η συγκυρία είναι κρίσιμη για τη χώρα και την παράταξη.

Οι πολίτες ζουν μέσα στην αβεβαιότητα και τον φόβο. Για τη ζωή, για την υγεία, για τη δουλειά τους, για το μέλλον τους.

Τα λάθη, οι παραλείψεις και οι συντηρητικές πολιτικές της Κυβέρνησης της ΝΔ επιτείνουν την ανασφάλεια.

Η αξιωματική αντιπολίτευση βουλιάζει στην αναξιοπιστία, δεν μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το θεσμικό της ρόλο.

Ο δημόσιος βίος δηλητηριάζεται με τις αποκαλύψεις.

Το Κίνημα Αλλαγής είναι το μόνο προοδευτικό ανάχωμα απέναντι στη δεξιά Κυβέρνηση. Μια όαση πολιτική.

Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να μεγαλώσουμε, να δυναμώσουμε τη δημοκρατική παράταξη ξανά και να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο.

Με μαχητική αντιπολίτευση αποτελεσματική, τεκμηριωμένη, δημιουργική.

Με την αυτόνομη πορεία που είναι απόφαση Συνεδρίου μας. Στρατηγική που έχει προοδευτικό πολιτικό περιεχόμενο και ουσία. Ξέρω ότι αυτή η αυτόνομη πορεία ενοχλεί.

Τα όσα συνέβησαν χθες, διαδραματίστηκαν στο συγκεκριμένο πολιτικό περιβάλλον και θόλωσαν το στίγμα μας, χτύπησαν την στρατηγική της αυτόνομης πορείας και έριξαν νερό στο μύλο του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ. Νερό που είχα νωρίτερα κόψει με τις τοποθετήσεις μου και στους δύο.

Λάθος πολιτική εκτίμηση, τουλάχιστον.

Αυτή η στάση αντικειμενικά εξυπηρετεί τους αντιπάλους.

Ευθύνη και υποχρέωση όλων μας είναι να περιφρουρήσουμε τη συντεταγμένη λειτουργία μας και την ενιαία στάση όλων στις κοινές μας αποφάσεις. Χρέος δικό μου, επιπλέον εκ του ρόλου μου, είναι η τήρηση των αποφάσεων από όλους μας.

Όποιος από σήμερα και πέρα δεν σεβαστεί τις αποφάσεις των οργάνων, να γνωρίζει ότι θέτει τον εαυτό του εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.

Τα όργανα λειτουργούν δημοκρατικά μόνο μέσα από το σεβασμό των αποφάσεων της πλειοψηφίας».