ΝΔ: ο Τσίπρας δεν μπορεί να μένει σιωπηλός

«Τα στοιχεία που έρχονται καθημερινά στο φως αποκαλύπτουν τα σχέδια των Τσίπρα - Παππά για το στήσιμο του "μαγαζιού"», τονίζει σε ανακοίνωση της η Ν.Δ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: τα στοιχεία που έρχονται καθημερινά στο φως αποκαλύπτουν τα σχέδια των Τσίπρα - Παππά για το στήσιμο του "μαγαζιού". Υπόγειες διαδρομές χρήματος, μέσω off shore και εικονικών συναλλαγών με πρωταγωνιστές τον Χρήστο Καλογρίτσα, τον «βασιλιά» των off shore Αρτ. Αρτεμίου, την Attica Bank και δημοσιογράφους "κολλητούς" του συστήματος ΣΥΡΙΖΑ, συνθέτουν ένα σκοτεινό παρακρατικό σύστημα. Ως πότε ο λαλίστατος, κατά τα άλλα κ. Τσίπρας, θα συνεχίσει να κρατά το στόμα του κλειστό; Οφείλει απαντήσεις.