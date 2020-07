Κόσμος

Πατριάρχης Αλεξανδρείας για Αγία Σοφία: Μεγάλο “αγκάθι” στην ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Τουρκία χρησιμοποιούνται τα θρησκευτικά και πολιτιστικά δικαιώματα για να προκαλείται ο διχασμός και για να εξυπηρετούνται προσωπικά συμφέροντα.

Τη μεγάλη θλίψη του για τη μετατροπή του πιο ιστορικού χριστιανικού μνημείου της Ανατολής, της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, εκφράζει ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος, σε δήλωσή του που εξεδόθη χθες το απόγευμα μέσω της Εξαρχίας του Πατριαρχείου στην Αθήνα.

«Η Τουρκία έρχεται να προσθέσει ακόμα ένα μεγάλο αγκάθι στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών και των θρησκειών», τονίζει ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αφρικής.

Η πλήρης δήλωση του Πατριάρχου Αλεξανδρείας έχει ως εξής:

«Με μεγάλη θλίψη και προβληματισμό πληροφορήθηκα την μετατροπή του πιο ιστορικού χριστιανικού μνημείου της Ανατολής, της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Η πρόκληση αυτή έρχεται να ταράξει και να θολώσει ακόμα περισσότερο τα ήδη ταραγμένα νερά από την πανδημία του κορωνοϊού.

Ενώ την περίοδο αυτή πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι και αγαπημένοι να αγωνιστούμε για να παλέψουμε ενάντια στον αόρατο εχθρό της πανδημίας, η Τουρκία έρχεται να προσθέσει ακόμα ένα μεγάλο αγκάθι στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών και των θρησκειών.

Ενώ εμείς στην Αίγυπτο απολαμβάνουμε της θρησκευτικής ελευθερίας και της ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο πρόεδρος μας κ. Σίσι καθημερινά παραχωρεί τίτλους ιδιοκτησίας στις χριστιανικές μας εκκλησίες, ενώ οι πολιτικές και πολιτειακές αρχές της Νειλοχώρας μας επιτρέπουν ελεύθερα να λειτουργούμε τους ναούς μας, να τους συντηρούμε, να τους ανακαινίζουμε και να τους εξωραΐζουμε, στην Τουρκία βλέπουμε να χρησιμοποιούνται τα θρησκευτικά και πολιτιστικά δικαιώματα για αλλοτριους σκοπούς, και πάνω απ’ όλα βλέπουμε να αλλοιώνεται η ιστορία και να προκαλείται ο διχασμός για εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων.

Από την Καθέδρα του Αγίου Μάρκου προσευχόμαστε να πρυτανεύσει η λογική και να βασιλεύσει η ειρήνη του Θεού σε όλο τον κόσμο!»