Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Το καλοκαίρι συνεχίζεται... όπως και οι ψεκασμοί!

Δροσερή προβλέπεται η κεντρική εβδομάδα του Ιουλίου, του μεσαίου και πιο ζεστού μήνα του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να κινείται σε χαμηλές τιμές σε σχέση με την εποχή, ενώ και στα βουνά δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες.

Για αύριο Δευτέρα περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό αλλά στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια λίγες νεφώσεις, που παροδικά θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 15 έως 35 και νοτιότερα από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι, 4 με 6, στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ.

Ο καιρός σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για αγρότες

«Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει για τον Περονόσπορο στη πατάτα.

Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την πολύ αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία και τις σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες που σημειώθηκαν στο οροπέδιο της Χρυσοβίτσας, έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες όχι μόνο για την έναρξη των μολύνσεων, αλλά και για άμεση εξάπλωση του περονοσπόρου στις πατατοκαλλιέργειες.

Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του οροπεδίου δε διαπιστώθηκε ακόμη ύπαρξη νέων μολύνσεων.

Ενδεχομένως, οι παραγωγοί έχοντας υπόψη τις καταστρεπτικές συνέπειες που είχε ο περονόσπορος σε παρελθόντα έτη όπου επικράτησαν αντίστοιχες καιρικές συνθήκες είναι πλέον ιδιαίτερα προσεκτικοί και ψεκάζουν επιμελώς τα πατατοχώραφά τους.

Ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο συγκεκριμένο βλαστικό στάδιο όπου έχει ξεκινήσει η αλληλοεπικάλυψη του φυλλώματος των φυτών κατά μήκος των γραμμών φύτευσης.

Είναι απολύτως επιβεβλημένη η ανάγκη της συνεχούς προληπτικής προστασίας των φυτών με κατάλληλα μυκητοκτόνα καθ’ όλη τη διάρκεια επικράτησης των ευνοϊκών για τον περονόσπορο κλιματολογικών συνθηκών για την αποφυγή των μολύνσεων, καθότι αν σημειωθούν προσβολές η αντιμετώπιση τους θα είναι σαφώς πιο δύσκολη και θα απαιτηθεί πολύ εντατικότερη εφαρμογή θεραπευτικών ψεκασμών.

Συστήνεται επανάληψή του τελευταίου ψεκασμού μετά από 7-12 ημέρες ανάλογα με τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, με σκευάσματα που εισχωρούν μέσα στο φυτό και δεν ξεπλένονται με την βροχή (μίγματα διεισδυτικών ή διασυστηματικών με επαφής).

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

Αναλυτικό δελτίο για τους αγρότες από τον Τάσο Αρνιακό: