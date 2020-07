Πολιτική

Κόντρα Πέτσα - ΣΥΡΙΖΑ με “φόντο” την Αγία Σοφία

“Πόλεμος” ανακοινώσεων ανάμεσα σε κυβερνητικό εκπρόσωπο και Κουμουνδούρου…

Φραστικά πυρά αντάλλαξαν Στέλιος Πέτσας και ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την Αγία Σοφία

Ο κυβερνητικός εκπόσωπος αντέδρασε στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορούσε την κυβέρνηση πως με την «αλλοπρόσαλλη εξωτερική πολιτική της συνέβαλε στην προκλητική απόφαση του Τούρκου προέδρου για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος».

«Η Τουρκία φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την βαθύτατη προσβολή και την ύβρη της μετατροπής της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με όλο τον πολιτισμένο κόσμο, έχει άλλη άποψη» σχολίασε ο κ. Πέτσας, καταλόγισε μικροπολιτική στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Αναλυτικά η δήλωση του Στέλιου Πέτσα

«Η Τουρκία φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την βαθύτατη προσβολή και την ύβρη της μετατροπής της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με όλο τον πολιτισμένο κόσμο, έχει άλλη άποψη. Ο πανικός του εξαιτίας των συνεχών, ανατριχιαστικών, αποκαλύψεων για τις παρακρατικές μεθοδεύσεις στη διάρκεια των κυβερνήσεων του κ. Τσίπρα, προσλαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις. Σε βάρος πλέον της ίδιας της Πατρίδας μας.

Ματαιοπονούν, όμως, όσοι νομίζουν ότι κάνοντας μικροπολιτική στο θέμα της Αγιάς Σοφιάς, μπορούν να διαρρήξουν την εθνική ενότητα που απαιτεί ο Ελληνισμός. Όσο για την «ενεργητική εξωτερική πολιτική» τους, οι Έλληνες προτιμούν να την ξεχάσουν».

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

«Όσους υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του ΣΥΡΙΖΑ κι αν επιστρατεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει» γιατί δεν έχει θέσει θέμα κυρώσεων κατά της Τουρκίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη εδώ και περισσότερους από οκτώ μήνες;», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.