Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: επικίνδυνη για τη χώρα η ολιγωρία Μητσοτάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κουμουνδούρου υποστηρίζει, ότι «η κυβέρνηση ζητάει με 8 μήνες καθυστέρηση, κυρώσεις προς την Τουρκία».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, επιτίθεται στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι είναι «τραγική για τη χώρα η ολιγωρία του», υποστηρίζοντας ότι «με 8 μήνες καθυστέρηση, ζητά κυρώσεις προς την Τουρκία».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ: Εδώ και 8 μήνες ζητάμε επιτακτικά από την κυβέρνηση να διεκδικήσει την επέκταση των ευρωπαϊκών κυρώσεων που εξασφάλισε η Ελλάδα με την Κυπριακή Δημοκρατία, τον Ιούνιο του 2019, και να πρωτοστατήσει στον ευρωτουρκικό διάλογο.

Το ζητήσαμε μετά την υπογραφή του παράνομου μνημονίου Τουρκίας -Σάρατζ, μετά την κατάθεση τουρκικού χάρτη συντεταγμένων στον ΟΗΕ, μετά τις ανακοινώσεις για εξορύξεις έξω από την Κρήτη τον Σεπτέμβριο και μετά την κατάφωρη παραβίαση της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, που οδήγησε στην επικίνδυνη εργαλειοποίηση προσφύγων και μεταναστών στον Έβρο.

Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν τις διεκδίκησε, όχι μόνο αποδέχθηκε την εξαίρεσή της από τη Διαδικασία του Βερολίνου για τη Λιβύη, όχι μόνο αποδέχθηκε να μείνει εκτός της τηλεδιάσκεψης Γερμανίας-Γαλλίας-Τουρκίας τον περασμένο Μάρτιο, αλλά κατάργησε και τους διμερείς διαύλους με τη γείτονα για μήνες.

Και την ίδια στιγμή, όχι μόνο υιοθέτησε το δόγμα του πιστού και προβλέψιμου συμμάχου, το οποίο απέτυχε παταγωδώς όπως φάνηκε από τη στάση των ΗΠΑ, αλλά υπερηφανεύεται και από πάνω ότι κατάργησε την πολιτική άσκησης και απειλής βέτο που είχε η Ελλάδα στην Ε.Ε.

Η "διπλωματία της ενημέρωσης και του δεδομένου συμμάχου", του κ. Μητσοτάκη, έχει κοστίσει πολλά στη χώρα. Τώρα που θυμήθηκε τις κυρώσεις, είναι πολύ αργά. Δυστυχώς, η αλλοπρόσαλλη εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη συνέβαλε στην προκλητική απόφαση του Τούρκου προέδρου για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος.

Καλούμε την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να σοβαρευτεί και να επανέλθει στην ενεργητική εξωτερική πολιτική.

Πέτσας: Επικίνδυνες διαστάσεις προσλαμβάνει ο πανικός τους

«Η Τουρκία φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την βαθύτατη προσβολή καιτην ύβρη της μετατροπής της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με όλο τον πολιτισμένο κόσμο, έχει άλλη άποψη» τονίζει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο οποίος κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για μικροπολιτική, με αφορμή το θέμα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ο κ. Πέτσας αναφέρει ότι «ο πανικός του εξαιτίας των συνεχών, ανατριχιαστικών, αποκαλύψεων για τις παρακρατικές μεθοδεύσεις στη διάρκεια των κυβερνήσεων του κ. Τσίπρα, προσλαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις. Σε βάρος πλέον της ίδιας της Πατρίδας μας» και καταλήγει:

«Ματαιοπονούν, όμως, όσοι νομίζουν ότι κάνοντας μικροπολιτική στο θέμα της Αγιάς Σοφιάς, μπορούν να διαρρήξουν την εθνική ενότητα που απαιτεί ο Ελληνισμός. Όσο για την “ενεργητική εξωτερική πολιτική” τους, οι Έλληνες προτιμούν να την ξεχάσουν».