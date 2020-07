Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ με μάσκα για πρώτη φορά (εικόνες)

«Υπέκυψε» στην προσταγή που αγνοούσε τόσο καιρό ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θεάθηκε για πρώτη φορά χθες Σάββατο να φοράει προστατευτική μάσκα δημόσια, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, όπου συναντήθηκε με τραυματισμένους στρατιώτες και μέλη του υγειονομικού προσωπικού.

Ο Τραμπ πιεζόταν εδώ κι εβδομάδες να δώσει το καλό παράδειγμα την ώρα που σημειώνεται εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα, απέφευγε συστηματικά να εμφανιστεί με μάσκα δημόσια.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου και συνεργάτες του που τον συνόδευαν φόραγαν μαύρες μάσκες προσερχόμενοι στο Ουόλτερ Ριντ, κατέγραψαν οι κάμερες του τηλεοπτικού δικτύου CNN.