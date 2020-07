Αθλητικά

ΝΒΑ: Έτοιμος για επιστροφή στη δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Ένα βίντεο στο οποίο εξηγεί γιατί κάνει «ένα βήμα την κάθε φορά» ανέβασε ο Giannis.

Οι παίκτες του ΝΒΑ ανεβάζουν ρυθμούς, καθώς πλησιάζει η επανέναρξη του κορυφαίου πρωταθλήματος! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο Ελληνας σούπερ σταρ είχε δηλώσει πολλές φορές ότι του λείπει η... δράση!

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στα social media δείχνει να... καρφώνει την μπάλα στο καλάθι, αποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμος για την επιστροφή! Ο Giannis μάλιστα έγραψε με νόημα: «Ενα βήμα τη φορά»

One step at a time. pic.twitter.com/1B0XhfYcIA — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 12, 2020