Κόσμος

Ρωσικό ΥΠΕΞ: Εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας η Αγία Σοφία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Κανένας δε θα πρέπει να παρέμβει», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας αναφερόμενος στη μετατροπή του μνημείου σε τζαμί.

Η απόφαση της Τουρκίας να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί προκάλεσε δημόσια κατακραυγή στη Ρωσία και πέραν αυτής, αλλά είναι εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας στην οποία κανένας δεν θα πρέπει να παρέμβει, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Βερσίνιν, υπογραμμίζοντας την σημασία του μνημείου αυτού παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

"Γνωρίζετε ότι το θέμα αυτό προκάλεσε δημόσια κατακραυγή στη χώρα μας και πέραν αυτής. Εν γένει, θεωρούμε ότι αυτή είναι εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας, στην οποία ούτε εμείς ούτε κάποιος άλλος πρέπει να παρέμβει, προφανώς. Ταυτοχρόνως επισημαίνουμε την αξία του κτιρίου ως τόπου που είναι μέρος του παγκόσμιου πολιτισμού", δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Βερσίνιν.