Κοινωνία

Δίχρονη προσχολική εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα, εκτός από 5 Δήμους

Επεκτείνεται η εφαρμογή του μέτρου, αλλά όχι σε όλες τις περιοχές της χώρας. Ποιοί Δήμοι έλαβαν ετήσια παράταση για την έναρξη του.

Από την ερχόμενη σχολική χρονιά (2020-21) θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση σχεδόν στο σύνολο των δήμων της Ελλάδας. Όπως ανακοίνωσε άτυπα το υπουργείο Παιδείας, από τον προσεχή Σεπτέμβριο θα εφαρμόζεται η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση σε 327 από τους 332 Δήμους της επικράτειας.

Για τους πέντε υπολειπόμενους δήμους -Αθηναίων, Καλλιθέας, Ζωγράφου, Νέας Σμύρνης και Νεάπολης Συκεών- το υπουργείο προέβλεψε την παράταση κατά έναν επιπλέον χρόνο για την προσαρμογή τους στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.

Οι εν λόγω δήμοι, που χαρακτηρίζονται «ιδιαίτερα πολυπληθείς», σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του υπουργείου, αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην ανεύρεση «ικανού αριθμού αιθουσών ή κατασκευής αυτών, εξαιτίας της πανδημίας».

Η πρόβλεψη μεγαλύτερου χρονικού περιθωρίου προσαρμογής για τους πέντε δήμους ρυθμίζεται με σχετική τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή -και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα- στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης».