Πολιτική

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Ψηφιοποιούνται οι αποζημιώσεις για λογοθεραπείες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρχεται το ψηφιακό ραντεβού με τα ΚΕΠ, ενώ ετοιμάζεται και το σύστημα για τα άυλα παραπεμπτικά.

Για τις υπηρεσίες που παρέχονται διαδικτυακά στον πολίτη και αυτές που θα προστεθούν σε λίγες ημέρες μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη έρχεται το ΚΕΠ live το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στον Πρωθυπουργό. Ο πόλίτης θα μπορεί να κλείνει ψηφιακό ραντεβού με τα ΚΕΠ ώστε να αποκτά πρόσβαση στην πληροφορία που θέλει

Όπως ανέφερε ο Υπουργός τα έγγραφα θα αποστέλλονται είτε με φυσικό τρόπο, δηλαδή με κούριερ, είτε ψηφιακά με την «θυρίδα του πολίτη», η οποία θα μπει σε πλήρη λειτουργία στο τέλος του μήνα

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο κ. Πιερρακάκης ψηφιοποιούνται και οι αποζημιώσεις του ΕΟΠΥΥ για εργοθεραπείες και λογοθεραπείες, ενώ επεκτείνεται και το πρόγραμμα της άυλης συνταγογράφησης καθώς αναμένεται μέσα στο μήνα να ψηφιοποιηθούν και τα παραπεμπτικά των εξετάσεων.

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι προς ψηφιοποίηση είναι και η διαδικασία για την απονομή των συντάξεων.