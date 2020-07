Κόσμος

Αγία Σοφία: Οι οδηγίες για τις αγιογραφίες όταν γίνει τζαμί

Οδηγίες για την κάλυψη των αγιογραφιών έδωσε η Ανώτατη Θρησκευτική Επιτροπή της Τουρκίας, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη προσευχή.

Η Αγία Σοφία, που θα μετατραπεί σε τζαμί, θα παραμείνει ανοικτή στους επισκέπτες εκτός από τις ώρες της μουσουλμανικής προσευχής, στη διάρκεια της οποίας οι χριστιανικές εικόνες θα πρέπει να καλύπτονται, ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Θρησκευτικών Υποθέσεων στην Τουρκία.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας, αποδέχθηκε αίτηση διαφόρων οργανώσεων και ακύρωσε μια κυβερνητική απόφαση του 1934 που απέδιδε στην Αγία Σοφία το καθεστώς μουσείου.

Μόλις η απόφαση αυτή δημοσιοποιήθηκε, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Οι πρώτες συλλογικές μουσουλμανικές προσευχές θα πραγματοποιηθούν στις 24 Ιουλίου.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, η τουρκική Αρχή Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) ανέφερε πως οι χριστιανικές αναπαραστάσεις του ναού «δεν αποτελούν εμπόδιο στη διεξαγωγή των προσευχών».

«Οι (χριστιανικές) εικόνες πρέπει να καλύπτονται με καλύμματα και άλλα κατάλληλα μέσα», προσέθεσε η Diyanet. Τα τουρκικά ΜΜΕ είχαν αναφερθεί στο ενδεχόμενο χρήσης τεχνικών προκειμένου οι εικόνες να βυθίζονται στο σκοτάδι στη διάρκεια των πέντε μουσουλμανικών προσευχών που διεξάγονται στη διάρκεια του 24ωρου.

«Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο από θρησκευτική άποψη για το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας στους επισκέπτες εκτός των ωρών προσευχής», συνέχισε η Diyanet.