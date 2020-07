Κόσμος

Καλαβρία: Μαφιόζοι επιδοτήθηκαν λόγω… κορονοϊού

Εκμετάλλευση κρατικής επιχορήγησης μέχρι εσχάτων από τη μαφία της Καλαβρίας.

Η μαφία της Καλαβρίας, η Ντράγκετα, όπως προέκυψε από δικαστική έρευνα, έλαβε έκτακτη κρατική οικονομική στήριξη, λόγω της κρίσης του κορονοϊού.

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν, διατάχθηκε η κατάσχεση 7,5 εκατομμυρίων ευρώ και διαπιστώθηκε φορολογική απάτη από μέρους εταιριών της μαφίας που δραστηριοποιούνταν στον τομέα παραγωγής του χάλυβα.

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, ένας από τους υπεύθυνους της εταιρίας κατάφερε να λάβει, επί τρεις φορές, οικονομική στήριξη του ιταλικού δημοσίου, η οποία θεσπίστηκε την βοήθεια των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, λόγω της κρίσης του κορονοϊού.

Την έρευνα ανέλαβε η εισαγγελία και η οικονομική αστυνομία του Μιλάνου. Όπως προέκυψε, οι μαφιόζικες φατρίες Γκρέκο και Γκράντε Αράκρι, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, προχωρούσαν σε συνεχές ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο τζίρος τους είχε ξεπεράσει τα πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ τα οποία, σε μεγάλο ποσοστό, επενδύθηκαν στην Βουλγαρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.