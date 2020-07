Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πάνω από 1000 δείγματα πήρε ο ΕΟΔΥ στην Κακαβιά

Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ παρέμεινε επί διήμερο στον Μεθοριακό Σταθμό…

Χίλια εκατό δείγματα πήρε μέσα σε ένα διήμερο το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, που εγκαταστάθηκε στην Κακαβιά το προηγούμενο Σάββατο.

Παρότι η εντύπωση που είχε δημιουργηθεί ήταν ότι η παρουσία θα ήταν μόνιμη και ο υγειονομικός έλεγχος συνεχής, σήμερα έγινε γνωστό ότι το κλιμάκιο… ολοκλήρωσε το έργο του και αναχωρεί για την Αθήνα…

Τα δείγματα που έχουν ληφθεί δεν έχουν αναλυθεί προς το παρόν ώστε να υπάρχει υγειονομική εικόνα. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στον ΕΟΔΥ μέσα στις επόμενες ημέρες και μετά την ανάλυση στο Ινστιτούτο Παστέρ.

Αστυνομικοί και τελωνειακοί στην Κακαβιά μιλούν για υγειονομική βόμβα, ωστόσο, είναι άγνωστο αν το κλιμάκιο θα επιστρέψει τις επόμενες ημέρες. Επίσης προκαλεί ερωτήματα το γεγονός ότι δεν εγκαθίσταται στα σύνορα μία από τις κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ που ήδη λειτουργούν στην Ήπειρο, όπως γράφει το Epiruspost.gr

Στην λειτουργία του Μεθοριακού Σταθμού με τις χιλιάδες εισόδους και εξόδους σε εβδομαδιαία βάση χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο, την ώρα που στην γειτονική Αλβανία η πανδημία έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.