Έκπτωση ενοικίου: παράταση προτείνουν ΠΟΜΙΔΑ και Εμπορικός Σύλλογος

Ποιο κίνητρο ζητούν να θεσπιστεί από το Υπ. Οικονομικών και μέχρι πότε συναινούν σε επιμήκυνση του μέτρου.

Οι πρόεδροι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Στράτος Παραδιάς και Σταύρος Καφούνης, παρουσίασαν κοινή πρόταση, που αφορά την οικειοθελή μείωση των επαγγελματικών μισθωμάτων έως 40% μέχρι το τέλος του έτους, ζητώντας από την πολιτεία να νομοθετήσει την ήδη ισχύουσα για τις αναγκαστικές μειώσεις φορολογική επιστροφή του 30% της απώλειας ενοικίων, ως κίνητρο και για όσες μειώσεις μισθωμάτων έως 40% συμφωνηθούν οικειοθελώς μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, για το διάστημα έως 31.12.2020.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση τους, «η κοινή πρόταση που κατατέθηκε σήμερα το πρωί στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους Υπουργούς, Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αναφέρει αναλυτικά τα εξής:



«Η ανάγκη συνέχισης της στήριξης των εμπορικών επιχειρήσεων ώστε να επιβιώσουν στην δύσκολη μετά Covid-19 εποχή είναι δεδομένη και ιδιαίτερα όσων στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων, οι οποίοι αναμένουν να καλύψουν τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις τους, με πρώτο τον ΕΝΦΙΑ, από τα ενοίκια των ακινήτων τους.



Με την από 10.07.2020 απόφαση του ΥΠΟΙΚ η υποχρεωτική μείωση κατά 40% των επαγγελματικών μισθωμάτων περιορίστηκε σε πέντε μόνον τομείς δραστηριότητας. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ο οποίος από την αρχή της κρίσης είχε διεκδικήσει αποφασιστικά την εν λόγω μείωση, είχε ζητήσει επίμονα τη συμπερίληψη και του εμπορίου στους τομείς αυτούς, μέχρι το τέλος του έτους 2020. Η ΠΟΜΙΔΑ είχε ζητήσει την επιδότηση των μισθωμάτων που περικόπηκαν με κρατικές αποφάσεις, ενώ είχε παράλληλα καλέσει τους ιδιοκτήτες να κάνουν ότι κρίνουν κατά περίπτωση αναγκαίο ο καθένας, για να βοηθήσουν τους ενοικιαστές τους να κρατήσουν ανοικτές τις επιχειρήσεις τους.



Εν όψει του ότι με την απόφαση αυτή τα αιτήματά μας δεν έγιναν δεκτά ενώ ήδη βρισκόμαστε στη μέση ενός κρίσιμου μήνα για την οικονομία, αναζητήσαμε έναν κοινό τρόπο επιτυχούς άμεσης προσέγγισης του θέματος, με γνώμονα το αμοιβαίο και το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον. Μετά από εξαντλητικό διάλογο, με την υπευθυνότητα που χαρακτηρίζει τις οργανώσεις μας, ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΙ την ήδη ισχύουσα για τις αναγκαστικές μειώσεις, φορολογική επιστροφή του 30% της απώλειας ενοικίων, ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΟ και για όσες μειώσεις μισθωμάτων έως 40% συμφωνηθούν οικειοθελώς μεταξύ των δύο πλευρών, για το διάστημα έως 31.12.2020!



Η υιοθέτηση από την Κυβέρνηση της κοινής πρότασης των οργανώσεών μας για την σχεδόν συμβολική, αλλά απόλυτα αναγκαία, επιβράβευση των εκμισθωτών εκείνων που θα ανταποκριθούν οικειοθελώς και χωρίς το στοιχείο του καταναγκασμού στην πρόταση αυτή, θα διευκολύνει τη συναίνεση εκεί ακριβώς που είναι αναγκαία για να διασωθούν υφιστάμενες μισθώσεις, επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και θα προστατεύσει τελικά τα φορολογικά έσοδα του Κράτους, αλλά και την κτηματαγορά από ένα ακόμη καταστροφικό «πισωγύρισμα»!



Οι Ε.Σ.Α και ΠΟΜΙΔΑ, με την παρούσα πρότασή μας, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι παρεμβαίνουμε με σοβαρότητα στο δημόσιο διάλογο, προτείνοντας στην Πολιτεία βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα! Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα συνεργασίας και συνεννόησης, θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία μας αυτή αποτελεί ένα μοναδικό τέτοιο παράδειγμα προς την κοινωνία και ευελπιστούμε στην θετική σας ανταπόκριση, που θα επικροτηθεί από όλους και θα δικαιωθεί από το αποτέλεσμά της!»