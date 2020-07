Πολιτική

Κορονοϊός - Κικίλιας στον ΑΝΤ1: δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε νέο lockdown

Νέα έκκληση του Υπ. Υγείας σε πολίτες και τουρίστες για τήρηση των μέτρων προστασία. Τι λέει για τα εισαγόμενα κρούσματα και τους φόβους για «νέο κύμα» τους επόμενους μήνες.

«Όπως επιτύχαμε την προηγούμενη περίοδο, έτσι πρέπει και τώρα, με τήρηση των μέτρων και με προσοχή, ειδικά από της ευπαθείς ομάδες, μπορούν να αποτραπούν τα χειρότερα», είπε ο Υπ. Υγείας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας, σε ότι αφορά τα πολλά εισαγόμενα κρούσματα, κυρίως από τα χερσαία σύνορα της χώρας, «πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση, η οποία αξιολογείται διαρκώς. Δεν έχουμε αντίστοιχα κρούσματα μέσω των πτήσεων ή με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις μέσω Ιταλίας».

«Ξέραμε ότι θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, ανοίγοντας τα σύνορα μας, αλλά έπρεπε να υπολογίσουμε και την οικονομία μας και τον τουρισμό. Να μην κλειστεί κανένας μέσα, να απολαύσουμε τις θάλασσες μας, το καλοκαίρι μας, αλλά να αποφύγουμε τους συνωστισμούς είτε στα πανηγύρια, είτε σε θρησκευτικές τελετές, σε κηδείες και λιτανείες», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας, απαντώντας στις επικρίσεις πολιτών ό,τι η Κυβέρνηση θέλει «να κλείσει στα σπίτια τους Έλληνες, για να κάνουν τα μπάνια τους οι τουρίστες»

Όπως είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας ένα είναι πιθανή νέα μεγάλη έξαρση τον χειμώνα, «σε ένα δεύτερο οριζόντιο lockdown δεν μπορούμε να οδηγηθούμε. Όλες οι χώρες, και σε χειρότερη κατάσταση από εμάς, προχωρούν σε τμηματικά μέτρα. Εμείς έχουμε και δεύτερο σχέδιο και τρίτο και άλλα πλάνα για να αντιμετωπιστεί κάθε κατάσταση».

Είναι θέμα υπευθυνότητας της Πολιτείας και των οργάνων, αλλά και των πολιτών και των τουριστών μας, να τηρήσουμε τα μέτρα και να μην έχουμε μια κορύφωση, αλλά ένα ήπιο κύμα κρουσμάτων, το οποίο θα είναι ελεγχόμενο», είπε ο Υπ. Υγείας, σημειώνοντας ότι «έτσι πρέπει να φθάσουμε έως τους πρώτους μήνες του 2021, οπότε αναμένεται να είναι έτοιμα τα πρώτα εμβόλια για τον κορονοϊό και θα ανακαλυφθεί και φάρμακο», επαναλαμβάνοντας «πρέπει να αντέξουμε μέχρι να γίνει αυτό».

«Μετά τον Οκτώβριο και τον χειμώνα, λόγω και των καιρικών συνθηκών, έχουμε και την γρίπη, είναι αναμενόμενο να υπάρξει μια άνοδος των κρουσμάτων. Εμείς έχουμε ετοιμαστεί, με προμήθεια πολλαπλάσιου αριθμού εμβολίων, με χιλιάδες προσλήψεις στην Υγεία, κυρίως όμως πρέπει όλοι να τηρούμε τα μέτρα για να μην υπάρχουν μεγάλα προβλήματα», επεσήμανε ο Υπ. Υγείας.