Οικονομία

Μίχαλος: μποϊκοτάζ στα τουρκικά προϊόντα θα "πληγώσει" την ελληνική οικονομία

Τι λέει ο Πρόεδρος της Ένωσης Επιμελητηρίων για τον αντίκτυπο μιας τέτοιας κίνησης, αλλά και την ανάγκη για ηχηρή πολιτική απάντηση στην Τουρκία.

Για το ενδεχόμενο του μποϊκοτάζ σε τουρκικά προϊόντα μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, Status 107,7 ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρικών Επιμελητηρίων Ελλάδος και Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Όπως ανέφερε, «μεγάλο πλήγμα σε ό,τι αφορά το ελληνικό επιχειρείν προς την Τουρκία δεν θα το καταφέρει και νομίζω πως θα είναι μεγαλύτερο το πλήγμα για το σκέλος της ελληνικής επιχειρηματικότητας, εφόσον δράσουμε μεμονωμένα. Ακριβώς λοιπόν, γι΄ αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε και στείλαμε στους ευρωπαίους ομολόγους επιμελητηριακούς μία επιστολή και περιμένουμε να δούμε την ανταπόκριση, γιατί πολλές φορές στα fora και στις προφορικές συζητήσεις σε χτυπάνε στην πλάτη και σου λένε, ότι έχεις δίκιο. Εδώ λοιπόν, πρέπει να φανεί στην πράξη. Διότι αν δεν υπάρχει μια συσσωρευμένη αντίδραση από πλευράς Ε.Ε. και σε επίπεδο επιχειρηματικό μέσω του Επιμελητηριακού θεσμού, πολύ φοβούμαι ότι δεν θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Και σήμερα θα έχω επαφές με Ευρωπαίους συναδέλφους, ώστε να τους παροτρύνουμε να υπάρξει μια γενική αντίδραση στην πράξη».

Ο κ. Μίχαλος σημείωσε ότι ενδεχόμενο μποϊκοτάζ μόνο από την Ελλάδα προς την Τουρκία, θα σημάνει μεγαλύτερη ζημιά για την ελληνική οικονομία, καθώς όπως επεσήμανε «υπάρχουν πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες, στον πρωτογενή τομέα, είναι ελληνικές μητρικές εταιρίες, που έχουν παραγωγικές μονάδες στην τουρκική επικράτεια, άρα είναι πολύ περίπλοκο το θέμα να το συζητάμε, ιδιαίτερα στην εύθραυστη αυτή κατάσταση που βρίσκεται η οικονομία λόγω και του κορονοϊού. Δεν μας συμφέρει οικονομικά...»