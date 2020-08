Life

Ο Μάικλ Τζάκσον φορούσε μάσκες στα παιδιά του!

Η Πάρις Τζάκσον μίλησε και για τις κρίσεις πανικού που πάθαινε σε κάθε της δημόσια εμφάνιση κατά το παρελθόν.

Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς στο Facebook, «Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn», το ζευγάρι και ο μάνατζερ της Πάρις, Τομ Χάμιλτον (Tom Hamilton), μίλησαν για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η κόρη του Μάικλ Τζάκσον με τα μέσα ενημέρωσης.

Η Πάρις και ο Χάμιλτον αναφέρθηκαν στα προβλήματα που είχαν με το περιοδικό Rolling Stone το 2017. Σύμφωνα με τον Χάμιλτον, το περιοδικό είπε ότι ήθελε απλώς να μάθει για το τι συνέβαινε στη ζωή της εκείνη την εποχή - αλλά άρχισαν να κάνουν ερωτήσεις για θέματα για τα οποία είχαν συμφωνήσει ότι δεν θα ερωτηθεί η Πάρις.

Πάρ' ότι, όπως είπε είχαν συμφωνήσει να μην γίνουν αναφορές στον πατέρα της ο τίτλος στο εξώφυλλο του περιοδικού ήταν: «Paris Spills Jackson Secrets», ενώ η Πάρις συμπλήρωσε ότι εξαπατήθηκε και στη φωτογράφηση καθώς την έβαλαν να ποζάρει μπροστά σε μία τοιχογραφία του πατέρα της, που πίστευε ότι θα ήταν καλυμμένη.

Εξαιτίας αυτής της εμπειρίας η Πάρις άλλαξε τον τρόπο αντιμετώπισης στα μέσα ενημέρωσης.

«Αν πρόκειται να κάνω μια συνέντευξη, είναι μόνο γραπτώς. Πριν από αυτό παραποιούνταν τα όσα έλεγα, ακόμα και από αξιόπιστα περιοδικά» είπε η Πάρις.

Πλέον πρόσθεσε, τα έχει όλα γραπτώς σε μηνύματα ή e-mail για να «έχω απόδειξη για όσα είπα και δεν μπορεί κανείς να τα παραποιήσει».

Η Πάρις αναφέρθηκε και στη συνήθεια που είχε ο πατέρας της να φοράει σ' αυτήν και τον αδελφό της Πρινς μάσκα σε κάθε δημόσια εμφάνιση. Όπως είπε το έκανε για να μην είναι αναγνωρίσιμα τα πρόσωπά τους, τονίζοντας ότι είναι κάτι που εκτιμάει, καθώς μπορούσαν να βγουν έξω και να φάνε χωρίς να συγκεντρώνουν τα βλέμματα του κόσμου και τα φλας των φωτογράφων.

Είπε ακόμα ότι πλέον έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν θα έχει ιδιωτική ζωή, ενώ μίλησε και για τις κρίσεις πανικού που πάθαινα σε κάθε της δημόσια εμφάνιση κατά το παρελθόν.