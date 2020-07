Κοινωνία

Ανατροπή στα Τρίκαλα: Ανήλικη η νεκρή του Προφήτη Ηλία

Σοκαρισμένη είναι η πόλη της Θεσσαλίας από το περιστατικό. Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.

Νέα δεδομένα προκύπτουν για την υπόθεση που από το πρωί συγκλονίζει τα Τρίκαλα και όλο πανελλήνιο.

Η σορός γυναίκας που βρέθηκε νεκρή από δημοτικό υπάλληλο, έξω από τον Προφήτη Ηλία, στον ομώνυμο λόφο, ανήκει σε 16χρονη κάτοικο της πόλης.

Το θύμα έφερε χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα και αρχικά θεωρήθηκε, λόγω σωματότυπου ότι επρόκειτο για 30χρονη γυναίκα.

Διαπιστώθηκε, όμως, ότι πρόκειται για 16χρονη, αλβανικής καταγωγής, η οποία διέμενε με την οικογένειά της στο κέντρο των Τρικάλων.

Συγγενείς και φίλοι της δίνουν καταθέσεις στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, ενώ αναμένεται και κλιμάκιο του Εγκληματολογικού από τη Θεσσαλονίκη, όπου θα μεταφερθεί η σορός για νεκροψία- νεκροτομή, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου. Τ

Από τις Αρχές εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

