Τζιάνι Βερσάτσε: δολοφονία ή συμβόλαιο θανάτου

Το τραγικό τέλος του ανθρώπου που άφησε τη δική του «σφραγίδα» στο χώρο της μόδας και συγκλόνισε την παγκόσμια κοινότητα.

Ένας από τους κορυφαίους σχεδιαστές μόδας του 20ου αιώνα, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τις τολμηρές δημιουργίες του και τον φανταχτερό τρόπο ζωής του αφήνοντας την επιρροή του να φτάνει μέχρι τις μέρες μας, έπεσε νεκρός σαν σήμερα πριν από 23 χρόνια.

Ο Τζιοβάνι Βερσάτσε γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1946 στο Ρέτζιο Καλάμπρια, στο Ρήγιον της Μεγάλης Ελλάδας. Η μητέρα του Φραντσέσκα ήταν μοδίστρα και ο νεαρός Τζιάνι μεγάλωσε βοηθώντας και παρακολουθώντας την δουλειά της. Μετά την αποφοίτησή του από το Κλασσικό Λύκειο της γενέτειρά του, όπου διδάχτηκε μεταξύ άλλων λατινικά και αρχαία ελληνικά, εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στην μπουτίκ της μητέρας του, προτού μετακομίσει το 1972 στο Μιλάνο. Εκεί δούλεψε σε αρκετά ατελιέ, όπως τα Genny της οικογένειας Τζιρομπέλι, Complice, Mario Valentino και Callaghan.

Με την υποστήριξη των Τζιρομπέλι, που κυριαρχούσαν στον χώρο του έτοιμου ενδύματος, ίδρυσε τον δικό του οίκο μόδας το 1978 με την επωνυμία «Gianni Versace» και τον ίδιο χρόνο πραγματοποίησε την πρώτη του επίδειξη. Ο αδελφός του, Σάντο, ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος του οίκου και η αδελφή του, Ντονατέλα, που ήταν και σχεδιάστρια, αντιπρόεδρος.

Η άνοδος του ήταν κατακόρυφη. Τις δεκαετίες του'80 και του '90 δημιούργησε μια αυτοκρατορία στον χώρο της μόδας, με σύνολα που απέπνεαν αισθησιασμό και σεξουαλικότητα. Τα πιο διάσημα σχέδια του περιελάμβαναν φορεσιές τύπου μπόντατζ, μπέιμπι-ντολ από πολυβινυλοχλωρίδιο και ασημένιες τουαλέτες. Οι αντίπαλοί του θεωρούσαν τα φανταχτερά σχέδια του χυδαία.

Απτόητος από την κριτική, ο Βερσάτσε παρουσίαζε τις εποχιακές επιδείξεις μόδας του οίκου του με τέτοιο τρόπο που να θυμίζουν ροκ συναυλίες. Με γκρούπις και παπαράτσι να συνωστίζονται έξω από τα πολυτελή γραφεία του οίκου Βερσάτσε στο Μιλάνο, για να υποδεχθούν τους διάσημους φίλους του, τον Έλτον Τζον, την Μαντόνα, τον Έρικ Κλάπτον ,την πριγκίπισσα Νταϊάνα κ.α, καθώς και τα πιστά του μοντέλα με τις υψηλές αμοιβές, την Σίντι Κρόφορντ, την Λίντα Εβατζελίστα, την Κρίστι Τέρλινγκτον και την Ναόμι Κάμπελ, τις οποίες ο Τύπος ονόμασε «σουπερμόντελς». Ο Βερσάτσε πιστώνεται με τη μετατροπή του κόσμου της μόδας σε βιομηχανία υψηλής δυναμικής, προσανατολισμένη στις διασημότητες, όπως παραμένει μέχρι σήμερα.

Καθώς η αποδοχή του έργου του ξεπερνούσε τα σύνορα της Ιταλίας, ο Βερσάτσε άρχισε να ιδρύει μπουτίκ σε πολλά μέρη του κόσμου. Επίσης, επικεντρώθηκε στη δημοσίευση μιας σειράς πολυτελών άλμπουμ (τύπου coffee - table) με δικά του σχέδια και φωτογραφίες των δημιουργιών του από σπουδαίους φωτογράφους όπως ο Ρίτσαρντ Άβεντον, με τον οποίο συνεργάστηκε σε διάφορες διαφημιστικές εκστρατείες του οίκου του. Λάτρης της μουσικής ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό κοστουμιών για παραστάσεις όπερας και μπαλέτου.

Το 1993, ο Τζιάνι Βερσάτσε διαγνώστηκε με ένα σπάνιο καρκίνο του έσω ωτός. Πάλεψε και νίκησε την αρρώστια, αλλά σταδιακά πέρασε ένα μεγάλο μέρος των επιχειρηματικών του ευθυνών σε μέλη της οικογένειάς του. Ο ίδιος με τον σύντροφό του Αντόνιο Ντ' Αμίκο-μοντέλο και μετέπειτα σχεδιαστή του οίκου του- περνούσαν τον μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στην βίλα του στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλώριντα.

Το μοιραίο πρωί της 15ης Ιουλίου 1997, ενώ ο σχεδιαστής επέστρεφε στην οικεία του μετά την πρωινή βόλτα του, ένας άγνωστος νεαρός άντρας τον ακολούθησε έως την πόρτα της έπαυλής του, όπου και τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία. Οι αρχές ωστόσο έφτασαν στα ίχνη του κατά συρροή δολοφόνο, ονόματι Άντριου Κιουνάναν, ο οποίος αυτοκτόνησε λίγες ημέρες αργότερα.

Ο Τύπος επικεντρώθηκε τα επόμενα χρόνια στις σχέσεις θύτη και θύματος. Ο δολοφόνος διέδιδε ότι είχε στενή σχέση με τον Βερσάτσε, όπως και με άλλες διασημότητες, αλλά, όπως επισημάνθηκε, επρόκειτο για μια κρίση μεγαλείου παρά για κάτι υπαρκτό. Το FBI που ερεύνησε την υπόθεση ανακάλυψε ότι θύμα και θύτης είχαν συναντηθεί τουλάχιστον μια φορά σε κλαμπ του Σαν Φρανσίσκο, γεγονός που επιβεβαίωσε χρόνια αργότερα η δημοσιογραφική έρευνα, η οποία επισήμανε ότι και οι δυο τους ήταν γνωστοί στους κύκλους του αγοραίου έρωτα σε Μαϊάμι και Σαν Φρανσίσκο.

Την στιγμή του θανάτου του, ο Τζιάνι Βερσάτσε βρισκόταν στην κορύφωση της 25ετούς του καριέρας. Είχε μετριάσει τα προκλητικά σχέδια του και είχε αρχίσει να δημιουργεί όλο και πιο εκλεπτυσμένα και πολύχρωμα ρούχα. Ο οίκος του δημιουργούσε ρούχα για άντρες, γυναίκες και παιδιά, καθώς και τσάντες, πολύτιμα κοσμήματα, αρώματα και αντικείμενα για το σπίτι. Μετά το θάνατό του, τα ηνία του οίκου «Gianni Versace» ανέλαβε η αδελφή του Ντονατέλα Βερσάτσε.