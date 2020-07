Life

Κορονοϊός - Έρευνα: 1 στις 3 μικρές εταιρείες που παρέμειναν ανοιχτές τον Μάιο προχώρησε σε απολύσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 30.000 επικεφαλής μικρών επιχειρήσεων από πάνω από 50 χώρες.

Μια στις τρεις μικρές εταιρείες παγκοσμίως υποχρεώθηκε να απολύσει για να μην βάλει λουκέτο στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού τον Μάιο, όπως προκύπτει από μια έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα και η οποία υπογραμμίζει πόσο σφοδρά έχει πλήξει η υγειονομική κρίση την παγκόσμια οικονομία.

Σχεδόν το 26% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν στην έρευνα του Facebook, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και την Παγκόσμια Τράπεζα, απάντησε ότι έκλεισε κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαϊου 2020.

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 30.000 επικεφαλής μικρών επιχειρήσεων από πάνω από 50 χώρες.

Από τις επιχειρήσεις εκείνες που παρέμεναν σε λειτουργία όταν διενεργήθηκε η έρευνα, στο διάστημα 28-31 Μαϊου, σχεδόν δύο στις τρεις επικαλέστηκαν λιγότερες πωλήσεις κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Για την αντιμετώπιση αυτού το οποίο η έρευνα χαρακτηρίζει "πρόκληση μιας ζωής", το ένα τρίτο των μικρότερων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα και που λειτουργούσαν στο διάστημα που διενεργήθηκε η έρευνα, απάντησαν ότι είχαν προχωρήσει σε μείωση του προσωπικού τους.

"Η πανδημία του κορονοϊού δεν είναι απλά μια επείγουσα κατάσταση για την δημόσια υγεία. Είναι επίσης και μια οικονομική κρίση, η οποία πλήττει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξαιρετικά ισχυρά", σύμφωνα με την έκθεση.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν σελίδα στο Facebook συμμετείχαν στην έρευνα αυτή.

Η πανδημία υποχρέωσε τις κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο να επιβάλουν καραντίνα αυτή την χρονιά καταρρακώνοντας την οικονομική δραστηριότητα και βυθίζοντας κάποιες οικονομίες στην ύφεση.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι αναμένει συρρίκνωση της παγκόσμιας παραγωγής κατά 4,9% μέσα στο 2020.

Η έρευνα αναφέρει ότι οι τομείς (της οικονομίας) που επικεντρώνονται στον καταναλωτή επλήγησαν περισσότερο. Περίπου το 54% των επιχειρήσεων του τομέα του τουρισμού και 47% των μικρότερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλοξενίας και της διοργάνωσης εκδηλώσεων απάντησαν ότι ήταν κλειστές την περίοδο που διενεργήθηκε η έρευνα.

Οι επιχειρήσεις των οποίων επικεφαλής είναι γυναίκες ήταν πιθανότερο να είναι κλειστές εκείνη την περίοδο σε σχέση με τις επιχειρήσεις με επικεφαλής άνδρες.