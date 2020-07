Κόσμος

Τουρκία: συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Οι πρώτες πληροφορίες για τη συντριβή του αεροσκάφους.

Επτά στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας της Τουρκίας σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην ανατολική επαρχία Βαν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επικαλούμενο τον υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Ο Σοϊλού διευκρίνισε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη σε ορεινή περιοχή, σε υψόμετρο 670 μέτρων. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται οι δύο χειριστές, πρόσθεσε, πάντα σύμφωνα με το Ανατολή.

Ερευνητές αεροπορικών δυστυχημάτων διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της συντριβής, σύμφωνα με το NTV.

Κατά το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, που επικαλέστηκε και αυτό τον Σοϊλού, η τελευταία επαφή με το αεροσκάφος έγινε στις 22:32 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) χθες. Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ 13 λεπτά αργότερα.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Βαν απέτισε φόρο τιμής μέσω Twitter στους επτά «ήρωες» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους.

Δύο τούρκοι πιλότοι είχαν σκοτωθεί το 2018, όταν είχε συντριβεί στρατιωτικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια γυμνασίων στην επαρχία Ιζμίρ (δυτικά).

Η ορεινή, απομονωμένη επαρχία Βαν, στα σύνορα με το Ιράν, είχε χτυπηθεί τον Φεβρουάριο από δύο χιονοστιβάδες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 41 άνθρωποι.

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας εμπλέκονται συχνά σε μάχες στη νοτιοανατολική Τουρκία αλλά και στο βόρειο Ιράκ με αυτονομιστές αντάρτες της οργάνωσης Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK). Αυτός ο πόλεμος χαμηλής έντασης, που κρατάει από το 1984, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 40.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων αμάχων.