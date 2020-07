Κοινωνία

Φωτιά από γκαζάκια σε τράπεζα

Έκρηξη με γκαζάκια σε ΑΤΜ. Μεγάλες ζημιές στην τράπεζα από την φωτιά.

Έκρηξη με γκαζάκια σημειώθηκε, τα ξημερώματα, σε ΑΤΜ που βρίσκεται σε υποκατάστημα τράπεζας στο Μαρούσι.

Το αποτέλεσμα ήταν να το μηχάνημα ανάληψης να καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ το κατάστημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, που γέμισε καπνούς από την φωτιά.

Άνδρες της Πυροσβεστικής βρέθηκαν στο σημείο και μπήκαν στο εσωτερικό της τράπεζας προκειμένου να περιορίσουν τις ζημιές.

Προς το παρόν είναι άγνωστο αν οι δράστες κατάφεραν να πάρουν την κασετίνα από το ΑΤΜ.