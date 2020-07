Οικονομία

Στάση εργασίας στον ΟΛΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προειδοποιητική στάση εργασίας από την Ένωση Λιμενεργατών του ΟΛΠ. Γιατί διαμαρτύρονται.

Τετράωρη στάση εργασίας για αύριο Παρασκευή 17/7 αποφάσισε η Ένωση Λιμενεργατών του ΟΛΠ

Την πραγματοποίηση προειδοποιητικής 4ωρης στάσης εργασίας την Παρασκευή 17 Ιουλίου από την 1.00 μμ έως τις 5.00 μμ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Λιμενεργατών του ΟΛΠ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Λιμενεργατών, οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην προκήρυξη που ανακοίνωσε η διοίκηση της ΟΛΠ ΑΕ στις 26.6.20 με τίτλο την «παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης οχημάτων, μηχανημάτων, εμπορευμάτων και λοιπών σχετικών εργασιών από κατάλληλο προσωπικό, για τις ανάγκες του Σταθμού Αυτοκινήτων στους χώρους του Σταθμού Αυτοκινήτων και στις λοιπές Λιμενικές Εγκαταστάσεις της ΟΛΠ ΑΕ».

«Η προσπάθεια της διοίκησης του ΟΛΠ να εκχωρήσει μέρος των φορτοεκφορτωτικών εργασιών σε εργολάβους αντί να προχωρήσει σε προσλήψεις τακτικού προσωπικού μας βρίσκει απέναντι. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα και τις πρακτικές του ΟΛΠ που μέχρι τώρα λειτουργούσε όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις», προστίθεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Λιμενεργατών του ΟΛΠ.