Τζον Λέτζεντ: “Σχεδόν αδύνατο” μαύρος να κερδίσει Grammy για το “Άλμπουμ της Χρονιάς»

Ο Τζον Λέτζεντ αναφέρθηκε στη φυλετική αδικία στη μουσική βιομηχανία υποστηρίζοντας ότι είναι «σχεδόν αδύνατο» για τους μαύρους καλλιτέχνες να κερδίσουν στην κορυφαία κατηγορία των βραβείων Grammy.

Σε συνέντευξή του στο τεύχος Ιουλίου του Entertainment Weekly, απάντησε σε ερώτηση για τον ισχυρισμό του ράπερ Diddy ότι η «μαύρη» μουσική δεν εκπροσωπείται επαρκώς στα ετήσια βραβεία Grammy.

«Είναι σχεδόν αδύνατο για έναν μαύρο καλλιτέχνη να κερδίσει στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς. Πόσα χρόνια πρέπει να βλέπουμε τη Beyonce να αγνοείται; Ο Kanye [West] δεν έχει κερδίσει ποτέ. Είναι κάπως τρελό... Πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί είναι ένα φοβερό ρεκόρ και ο Diddy έχει δίκιο να διαμαρτύρεται για αυτό».

Από τα 62 άλμπουμ που έχουν κερδίσει βραβείο στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς, μόλις 12, ποσοστό 20% είναι μαύροι καλλιτέχνες. Ο μαύρος καλλιτέχνης που κέρδισε πιο πρόσφατα το βραβείο ήταν ο Χέρμπι Χάνκοκ, Αμερικανός μουσικός της τζαζ το 2008 με το «River: The Joni Letters».

Αν και οι The Weeknd και DaBaby μπορεί να κερδίσουν βραβείο την επόμενη χρονιά, θα έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα 13 χρόνων από τη νίκη μαύρων καλλιτεχνών, το μεγαλύτερο από το 1970, όταν άρχισε να απονέμεται Grammy σε μέλη της μαύρης κοινότητας.

Τον περασμένο μήνα ο Λέτζεντ κοινοποίησε τη λίστα τραγουδιών από το επερχόμενο άλμπουμ του «Bigger Love».