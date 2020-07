Life

Κριστίν Τέιγκεν: “Θεωρία συνωμοσίας” η σύνδεση μου με τον Έπσταϊν

"Έχω μπλοκάρει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και εξακολουθώ να πλημμυρίζομαι από άρρωστους ψυχοπαθείς" έγραψε το πρώην μοντέλο στο Twitter

Η Κριστίν Τέιγκεν (Chrissy Teigen) έχει αποκλείσει ένα εκατομμύριο άτομα στο Twitter. Αυτό μπορεί να φαίνεται υπερβολικό όταν το ακούτε για πρώτη φορά, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Από τον περασμένο Οκτώβριο, η Κριστίν, η οποία έχει 13,1 εκατομμύρια ακολούθους στο Twitter, έχει συνδεθεί με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρεϊ Έπσταϊν (Jeffrey Epstein), χωρίς αποδείξεις, από διάφορους θεωρητικούς συνωμοσίας. Μάλιστα η κατάσταση έχει ξεφύγει με το πρώην μοντέλο να δηλώνει ότι «ανησυχεί για την οικογένειά της».

«Έχω μπλοκάρει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, ένα εκατομμύριο ανθρώπους μέχρι σήμερα και εξακολουθώ να πλημμυρίζομαι από άρρωστους ψυχοπαθείς», έγραψε στο Twitter. «Λοιπόν, παρακαλώ, αφήστε με "απλώς αγνόησέ τους, είναι τρολ". Εν πάση περιπτώσει, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να τους σταματήσω από τη διασκέδασή τους».

Το πρώην μοντέλο και τηλεοπτική προσωπικότητα, που είναι παντρεμένη με τον μουσικό Τζον Λέτζεντ (John Legend), έχει τακτικά συνδεθεί σε tweets με τον Έπσταϊν, καθώς διάφοροι ισχυρίζονται ότι πέταξε με το ιδιωτικό αεροπλάνο του, το οποίο ονομάστηκε «The Lolita Express».

Η Τέιγκεν δεν αναφέρεται σε κανένα από τα αρχεία καταγραφής πτήσης για το αεροπλάνο και δεν έχει φωτογραφηθεί ποτέ με τον Έπσταϊν, ούτε τον συνεργάτη του Ghislaine Maxwell.

Κάλεσε επίσης τους αρμόδιους του Twitter να ενεργήσουν για την «παρενόχληση» της από τρολ.

«Έχω οικογένεια και δουλειά... Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Όλοι οι δικηγόροι μού λένε ότι θα χρειαστούν πολλά χρόνια και δεν θα αλλάξει κάτι. Επειδή ΠΑΝΤΑ θα υπάρχουν τρελοί. Δεν έχουν ιδέα πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί αυτό. Δεν θα σταματήσουν μέχρι να πεθάνω. Είμαι πεπεισμένη γι' αυτό. Και ακόμη και τότε θα σκεφτούν μια άλλη ιστορία συνωμοσίας» έγραψε.