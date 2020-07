Κόσμος

Μπολσονάρου: “τυφλή στήριξη” στον Ντόναλντ Τραμπ

Υπέρ της επανεκλογής του Προέδρου των ΗΠΑ τάσσεται ο Πρόεδρος της Βραζιλιας.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο ακροδεξιός Ζαΐχ Μπολσονάρου, δήλωσε ότι ελπίζει πως ο σύμμαχός του Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επανεκλεγεί τον Νοέμβριο, ωστόσο επισήμανε πως οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών είναι πολλά υποσχόμενες ακόμη κι αν κερδίσει ο Δημοκρατικός αντίπαλός του, ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπολσονάρου υμνεί συχνά τον Τραμπ, έχει πει πως αποτελεί το πολιτικό του υπόδειγμα, ενώ κάνει επίσης συχνά παραλληλισμούς ανάμεσα τα συντηρητικά πολιτικά προγράμματα που εφαρμόζουν οι δύο αρχηγοί κρατών.