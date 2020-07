Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συναγερμός σε Βόλο και Κρήτη

Αυξάνονται τα κρούσματα, μεγαλώνει η ανησυχία.

Άλλο ένα θετικό κρούσμα κορονοϊου διαγνώστηκε στον Βόλο με την ανησυχία να μεγαλώνει.

Πρόκειται για μία 40χρονη, η οποία είχε συμπτώματα του νέου ιού και το μεσημέρι της Πέμπτης μετέβη στο Πολυϊατρείο της Κλινικής ΑΝΑΣΣΑ, όπου και υποβλήθηκε σε μοριακό τεστ κορονοϊού.

Το αποτέλεσμα ήταν θετικό γι’ αυτό και σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αναφοράς του Covid19, που για τη Θεσσαλία είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η 40χρονη παραμένει νοσηλευόμενη σε θάλαμο αρνητικής πίεσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ενώ ξεκίνησε η διαδικασία της ιχνηλάτισης των επαφών με πρώτο το σύζυγό της.

Κρήτη: Δύο τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα – Κόλλησε και συγγενής του 55χρονου

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη έφτασαν πλέον τα δύο.

Μετά τον 55χρονο Κρητικό, που νοσηλεύεται με κορονοϊό στην Μονάδα Covid-19 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει προσβληθεί από τον ιό και η 38χρονη γυναίκα από το συγγενικό του περιβάλλον, που επίσης παρουσίασε συμπτώματα της νόσου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 55χρονος και η 38χρονη είχαν ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό, ενώ τα συμπτώματα που παρουσιάζουν χαρακτηρίζονται ήπια.

Υπενθυμίζεται ότι σε εξετάσεις για Covid-19 έχει υποβληθεί ακόμα ένα άτομο στο ΠΑΓΝΗ και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Πηγή: e-volos, cretalive