Σύνοδος Κορυφής: παζάρι για το Ταμείο Ανάκαμψης - Πίεση Μητσοτάκη για την Τουρκία

Κράτησαν όλη τη νύχτα και συνεχίζονται οι σκληρές διαπραγματεύσεις. Ξεκάθαρες επιλογές και αυστηρές κυρώσεις κατά της Άγκυρας ζήτησε ο Μητσοτάκης.

Σκληρές είναι οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται με φυσική παρουσία εδώ και πέντε μήνες. Η ελληνική πλευρά εμμένει στις θέσεις με τις οποίες προσήλθε, όπως ανέφερε αρμόδια πηγή.

Ο κ. Μητσοτάκης ζητεί να είναι ακέραιο το πρόγραμμα καθώς και να παραμείνει η αναλογία επιχορηγήσεων-δανείων. Επιπροσθέτως, η ελληνική πλευρά τάσσεται κατά του να επιμερισμού 70-30 , όπως η πλειονότητα των χωρών, υπογραμμίζοντας ότι είναι επιθυμητή η προβλεψιμότητα και όχι η αβεβαιότητα. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές, η Αθήνα είναι υπέρ μεγαλύτερης διάρκειας του προγράμματος, ενώ τονίζει ότι υπάρχει ήδη έτοιμο σχέδιο.

Αναφορικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η ελληνική πλευρά ζητεί να δοθεί έμφαση στο Ταμείο Ασφάλειας Συνόρων

Κατά τη διάρκεια του δίωρου διαλείμματος χθες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνομίλησε με τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε αλλά και με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, όπως ενημέρωσε μέσω twitter ο εκπρόσωπος του κ. Μισέλ.

Παρασκηνιακά οι επαφές και οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν στην διάρκεια της νύχτας.

Σήμερα Σάββατο, οι ηγέτες θα συνεχίσουν τις συζητήσεις με την Ολλανδία να διατηρεί τη σκληρή της στάση. Η Γαλλία ωστόσο επιδιώκει να ασκήσει πίεση λέγοντας ότι είναι κατά του να συνεχιστούν τα rebates.

Ορισμένες πηγές εκτιμούν ότι παρότι δύσκολο, δεν είναι απίθανη μια συμφωνία μέχρι την Κυριακή.

Ο Μητσοτάκης ζήτησε ξεκάθαρες επιλογές για αυστηρές κυρώσεις έναντι της Τουρκίας

Σύμφωνα με ενημέρωση κυβερνητικού αξιωματούχου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε χθες στη Σύνοδο Κορυφής ξεκάθαρες επιλογές για αυστηρές κυρώσεις έναντι της Τουρκίας. Οι ίδιες αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν γίνεται η Τουρκία να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών και να μην υπάρχει ισχυρή αντίδραση.

Επιπλέον, έθιξε το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, υπογραμμίζοντας ότι είναι ενδεικτικό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις διεθνείς συμφωνίες, τον αλληλοσεβασμό και τον διαθρησκειακό διάλογο.

Σχετικά με την πληροφορία που κυκλοφόρησε αναφορικά με πιθανή ειδική Σύνοδο για την Τουρκία, ανώτατος Ευρωπαίος αξιωματούχος τη διέψευσε.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, τέλος, ζήτησε να συζητηθεί αναλυτικά η σχέση ΕΕ- Τουρκίας στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο..