Κόσμος

Κορονοϊός - Ροχανί: 25 εκατομμύρια τα κρούσματα στο Ιράν!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου της χώρας, για το εύρος της εξάπλωσης της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ροχανί δήλωσε σήμερα Σάββατο πως 25 εκατομμύρια Ιρανοί έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό και άλλα 35 εκατομμύρια κινδυνεύουν να μολυνθούν από αυτόν.

Οι αριθμοί αυτοί, που, όπως είπε ο Ροχανί, βασίζονται σε μια νέα έκθεση του υπουργείου Υγείας, είναι κατά πολύ υψηλότεροι του επίσημου απολογισμού του Ιράν που κάνει λόγο για 269.440 μολύνσεις από τον SARS-CoV-2. Σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά ο Ροχανί δεν αναφέρθηκε στην ασυμφωνία αυτή.

Το Ιράν, με πληθυσμό άνω των 80 εκατομμυρίων, είναι η πιο σκληρά πληγείσα χώρα στη Μέση Ανατολή από την επιδημία.

«Οι εκτιμήσεις μας είναι πως μέχρι τώρα 25 εκατομμύρια Ιρανοί έχουν μολυνθεί με τον ιό αυτόν και περίπου 14.000 έχουν πεθάνει δυστυχώς», ανέφερε στην ομιλία του ο Ροχανί.

«Υπάρχει η πιθανότητα από 30 έως 35 εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι να τεθούν σε κίνδυνο. Συνολικά, τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι έχουν νοσηλευθεί», είπε.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες πως 13.791 άνθρωποι έχουν πεθάνει εξαιτίας της COVID-19.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ