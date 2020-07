Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Το καλοκαιρινό σκηνικό, σε ορισμένες περιοχές, θα "χαλάσουν" οι τοπικές μπόρες. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.



Γενικά αίθριος καιρός θα είναι ο καιρός την Κυριακή. Μόνο στη Μακεδονία, μέχρι τις απογευματινές ώρες, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα επίπεδα του Σαββάτου

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για την ύπαρξη τετράνυχου στα εσπεριδοειδή:

Το άκαρι αυτό αναπτύσσει μεγάλους πληθυσμούς συνήθως την περίοδο του φθινοπώρου. Οι ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξή του είναι θερμοκρασίες μεταξύ 22°C και 30°C και αυξημένη σχετική υγρασία. Οι ξηροθερμικές συνθήκες δεν ευνοούν τη γονιμότητα των θηλυκών για την ανάπτυξη επιζήμιων πληθυσμών. Οι ήπιες καιρικές συνθήκες του φετινού καλοκαιριού όμως ευνόησαν πρώιμη δραστηριότητα. Προσβάλει τα φύλλα προκαλώντας χαρακτηριστική σταχτόχρωμη χλώρωση και στη συνέχεια έντονη φυλλόπτωση. Με τη βοήθεια μεγεθυντικού φακού φαίνονται κατά μήκος της κεντρικής νεύρωσης της άνω επιφάνειας των προσβεβλημένων φύλλων οι κινητές μορφές, ενήλικα και προνυμφικά στάδια και οι ωοτοκίες. Στους καρπούς μπορεί να προκαλέσει ποιοτική υποβάθμιση λόγω των χλωρωτικών αποχρωματισμών στα σημεία της προσβολής. Σε ένα έντονα προσβεβλημένο δέντρο παρατηρούνται απογυμνωμένα κλαδιά και μειωμένη παραγωγή. Μπορεί να μεταδοθεί με τη μεταφορά προσβεβλημένων φύλλων και καρπών και κυρίως με τον άνεμο.

Συστήνεται

έλεγχος των δέντρων για την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Σε σοβαρά προσβεβλημένα δέντρα χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση με εφαρμογή εγκεκριμένου ακαρεοκτόνου σκευάσματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: