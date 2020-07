Life

Ίος: Οδοιπορικό του ΑΝΤ1 στο νησί των όμορφων αντιθέσεων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νησί, προσφέρει στους επισκέπτες την δυνατότητα να περιηγηθούν σε γραφικούς οικισμούς, να κάνουν μπάνιο σε μία από τις 35 παραλίες, αλλά και να διασκεδάσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.