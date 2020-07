Κόσμος

Μέρκελ, Μακρόν και Κόντε απειλούν με κυρώσεις την Τουρκία αλλά... δεν την κατονομάζουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιτία το σπάσιμο του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη - Τι αναφέρουν οι "3" στην κοινή δήλωσή τους...

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία δήλωσαν σήμερα έτοιμες να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε βάρος των ξένων δυνάμεων που παραβιάζουν το εμπάργκο των όπλων στη Λιβύη και κάλεσαν «όλους τους ξένους παράγοντες να σταματήσουν τις παρεμβάσεις τους» στη χώρα.

«Καλούμε όλους τους ξένους παράγοντες να σταματήσουν τις παρεμβάσεις τους και να σεβαστούν το εμπάργκο των όπλων που έχει ορίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», γράφουν σε κοινή τους δήλωση, η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες για το Σχέδιο Ανάκαμψης.

Οι τρεις ηγέτες δηλώνουν «έτοιμοι να σκεφτούν μια πιθανή χρήση κυρώσεων εάν οι παραβιάσεις του εμπάργκο στη θάλασσα, στο έδαφος και στον αέρα συνεχιστούν».

«Καλούμε όλες τις πλευρές στη Λιβύη, όπως και όσους ξένους τις υποστηρίζουν στην άμεση διακοπή των μαχών», συμπληρώνουν οι τρεις ηγέτες, χωρίς να αναφέρουν ονομαστικά κάποια χώρα, ενώ εκφράζουν «σοβαρές ανησυχίες» μπροστά στην «αύξηση των στρατιωτικών εντάσεων» στη Λιβύη.