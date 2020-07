Πολιτική

Κουτσούμπας: Η υγεία του λαού δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι των καπιταλιστικών κερδών

Ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στο "29ο Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο", που διοργανώνει η ΚΝΕ στην Λάρισα...

Επίθεση στην κυβέρνηση, με βασική αναφορά και στη πανδημία του κορονοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας, εξαπέλυσε ο Γ.Γ της Κ.Ε του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, από το Στόμιο της Λάρισας, μιλώντας στο ''29ο Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο'' που διοργανώνει η ΚΝΕ με την συμμετοχή νεολαίων από όλη την Ελλάδα.

Ο κ. Κουτσούμπας, τόνισε καταρχάς πως η διοργάνωση πραγματοποιείται λαμβάνοντας όλες τις οδηγίες της ιατρικής κοινότητας για την ασφάλεια των κατασκηνωτών και των κατοίκων της περιοχής, σημειώνοντας ότι «για εμας η ανθρώπινη ζωή, η υγεία του λαού δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι των καπιταλιστικών κερδών».

«Όταν εμείς, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, μιλάμε για την προστασία της δημόσιας υγείας το εννοούμε, δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο, όπως κάνει η κυβέρνηση, με τα πετσοκομμένα υγειονομικά πρωτόκολλα για το "άνοιγμα" του Τουρισμού, την απουσία καθολικών προληπτικών ελέγχων στα αεροδρόμια, την "οριακή" λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας, που αντιμετωπίζει ως "κόστος" κάθε ουσιαστικό μέτρο πρόληψης και υποτάσσει και την υγεία στα κέρδη των μεγάλων ξενοδόχων, των ιδιωτικών κλινικών, των μεταφορικών εταιριών» είπε χαρακτηριστικά ο γ.γ του ΚΚΕ.

Ειδική αναφορά έκανε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στους γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και στους άλλους εργαζόμενους, χαρακτηρίζοντας τους «αφανείς ήρωες» και «πρωταγωνιστές της ζωής», ενώ μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

«Εμείς παλεύουμε ώστε να νικήσει η ζωή, να νικήσουν οι "αφανείς ήρωες", οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της ζωής. Οι "ήρωες" με τις μάσκες στα νοσοκομεία, που σώζουν ζωές, παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, τεχνικά και αναλώσιμα μέσα. Οι "ήρωες" με τα τεράστια αποθέματα δύναμης, που κράτησαν σε λειτουργία τα super market, τις αποθήκες και τα logistics, παρά τους κινδύνους, λόγω της έλλειψης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, την εντατικοποίηση και τις απειλές της εργοδοσίας. Οι "ήρωες" με τα μηχανάκια, που δε λογαριάζουν ήλιο και βροχή, τις περισσότερες φορές ανασφάλιστοι. Οι "ήρωες" με τις ποδιές, που δουλεύουν στα επισιτιστικά ή στα "take away", τις περισσότερες φορές με μισή ασφάλιση και μισθούς πείνας.Οι "ήρωες" με τα laptop, που αναγκάστηκαν να βάλουν τον προϊστάμενο μέσα στο σπίτι τους. Οι "ήρωες" σε αναστολή, που είναι "στο περίμενε", ζουν στην αγωνία και την ανασφάλεια», είπε.

Μεταξύ άλλων ο γ.γ της Κ.Ε του ΚΚΕ μίλησε για την ιστορία των Αντιιμπεριαλιστικών Διημέρων που διοργανώνει εδώ και 29 χρόνια η νεολαία του κόμματος, σε διάφορα μέρη της χώρας, λέγοντας ότι «στα Διήμερα της ΚΝΕ είναι που χιλιάδες νέες και νέοι, έρχονται σε επαφή με τα ιδανικά του αγώνα, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, της οργανωμένης πάλης πολλοί από αυτούς για πρώτη φορά».

Επίσης, o κ. Κουτσούμπας μιλώντας για το φετινή εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Στόμιο της Λάρισας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αεροπορική βάση της 110 Πτέρυγας Μάχης της Λάρισας, στο Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη στρατιωτική βάση στο Στεφανοβίκειο της Μαγνησίας, λέγοντας ότι «αυτές οι υποδομές, μαζί με τη Βάση της Σούδας, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τα ιπτάμενα ραντάρ στο 'Ακτιο και άλλες εγκαταστάσεις, συνενώνονται, με αντίστοιχες βάσεις σε άλλες χώρες της περιοχής, συγκροτώντας μια δολοφονική πολεμική μηχανή».

«Είναι το οπλισμένο χέρι του ευρωαμερικάνικου ιμπεριαλισμού που συνεχίζει να διεξάγει επεμβάσεις στην περιοχή. Αυτό το χέρι είναι που έσφαξε τους λαούς στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη, την Υεμένη, άλλες χώρες της Αφρικής» είπε ο κ. Κουτσούμπας και συμπλήρωσε:. «ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ τσάκισαν τους λαούς που σήμερα γίνονται πρόσφυγες γιατί θέλανε να βάλουν στο χέρι ενεργειακές πηγές, να ελέγξουν στρατηγικούς δρόμους. Και το χειρότερο είναι ότι αυτές οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και με τη συνδρομή των ελληνικών κυβερνήσεων».

Παράλληλα ο γ.γ της Κ.Ε του ΚΚΕ είπε ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτούς τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς, κατηγορώντας την ΝΔ τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ ότι «για τα κέρδη του κεφαλαίου μας παραμυθιάζουν, χρόνια τώρα, πως αν είμαστε τα πρωτοπαλίκαρα των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, τότε δήθεν θα εξασφαλίσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας».

Με βάση τα παραπάνω ο κ. Κουτσούμπας μίλησε για τις επιθετικότητα της Τουρκίας αλλά και την απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί, λέγοντας ότι «η επιθετικότητα της Τουρκίας κλιμακώνεται με την κάλυψη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ».

«Μπροστά στον υπαρκτό κίνδυνο για ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο με τη σειρά του θα στρώσει το τραπέζι της διαπραγμάτευσης για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, το ΚΚΕ επιμένει: Συνεκμετάλλευση σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων, σημαίνει παζάρι και μοιρασιά χωρίς αρχές. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις δεν λύνουν τα προβλήματα των τουρκικών αμφισβητήσεων για τα σύνορα ή την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών», είπε.

Μεταξύ άλλων ο γ.γ του ΚΚΕ αναλύοντας την διεθνή κατάσταση μίλησε για περίπλοκα προβλήματα, τονίζοντας ότι «οι αντιθέσεις ανάμεσα στις αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας θα εκδηλωθούν ξανά με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με δύο λαούς, δύο χώρες, έχουμε να κάνουμε με ενεργειακούς κολοσσούς που δεν παζαρεύουν εύκολα τα κέρδη τους».

Μιλώντας για τις προτάσεις του ΚΚΕ αναφορικά με την εξωτερική πολιτική που θα πρέπει να εφαρμόσει η χώρα μας, είπε δεν πρέπει να υπάρξει καμία αλλαγή των συνόρων, να υπάρξει απεγκλωβισμός της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ενώ επανέλαβε το αίτημα του ΚΚΕ για κλείσιμο της βάσης της Σούδας και των άλλων βάσεων.

Παράλληλα ζήτησε, την ακύρωση της συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας για το Προσφυγικό, τον απεγκλωβισμό των προσφύγων από τα νησιά και τη μετάβαση στις χώρες προορισμού τους.

«Το Κόμμα μας υποστηρίζει τη μη αλλαγή συνόρων όπως και τη μη εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων ούτε στη μία ούτε στην άλλη άρχουσα τάξη. Η θέση μας αυτή συνδέεται με τη σοσιαλιστική προοπτική. Μέσα σε αυτά τα σύνορα και αξιοποιώντας αυτές τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, θα χτιστεί η νέα σοσιαλιστική κοινωνία, που βέβαια θα έχει μοναδικό κριτήριο την ευημερία του λαού» είπε ο κ. Κουτσούμπας.

Τελειώνοντας την ομιλία του προς τους νεολαίους του κόμματος, μίλησε μεταξύ άλλων για το νόμο περί διαδηλώσεων υποστηρίζοντας ότι « αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά» Παράλληλα κάλεσε τον λαό και την νεολαία να αξιοποιήσουν την πείρα του προηγούμενου διαστήματος, «για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της μίζερης ζωής».

«Με το σύνθημα του 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή: ‘'Σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασαίνουμε, για να νικήσει η ζωή', δυναμώνουμε τη δική μας αντεπίθεση. Γιατί αυτό είναι το σύγχρονο και καινοτόμο. Μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή που θα ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του 21ου αιώνα» είπε καταλήγοντας, μεταξύ άλλων , ο κ. Κουτσούμπας.

Την Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων προσφύγων στην Καρίτσα επισκέφτηκε νωρίτερα ο κ. Κουτσούμπας

Σημειώνεται ότι ο γ.γ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατα την διάρκεια της παρουσίας του στη Λάρισα, επισκέφτηκε με αντιπροσωπεία του κόμματος και την Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων, που φιλοξενεί πρόσφυγες στην Καρίτσα του δήμου Αγιάς.

Ο κ. Κουτσούμπας σε δήλωσή του από τον χώρο της δομής εξέφρασε την αλληλεγγύη του κόμματος στους πρόσφυγες, καταδικάζοντας όπως είπε «κάθε ρατσιστική, φασιστική, αντιδραστική, ξενοφοβική φωνή σε όλη την περιοχή, όπως και σε όλη την Ελλάδα».

Παράλληλα επανέλαβε ότι το ΚΚΕ είναι αντίθετο στη Συνθήκη του Δουβλίνου και στην κοινή συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας, τονίζοντας ότι «άμεσα θα πρέπει οι πρόσφυγες να πάρουν το δρόμο για τις χώρες προορισμού τους, θα πρέπει στο διάστημα που βρίσκονται εδώ να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες, ανθρώπινες συνθήκες, ιδιαίτερα τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά».

Τέλος, είπε ότι χρειάζεται η δομή να ενισχυθεί, να προσληφθούν μόνιμοι εργαζόμενοι, αλλά και να στελεχωθούν όλες οι δομές με προσωπικό με όλες τις ειδικότητες.

«Από αυτή την σκοπιά θα πρέπει να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι ευθύνη του κράτους, είναι ευθύνη του τοπικού κράτους, της Τοπικής Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήμων» είπε ο γ.γ της Κ.Ε του ΚΚΕ.