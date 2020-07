Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: λήξη διορίας για το Μηχανογραφικό Δελτίο

Πότε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή του. Τι δείχνουν τα στοιχεία για την πορεία των βάσεων. Πότε θα ανακοινωθούν.

Ένα βήμα μένει για τους περίπου 100.000 υποψήφιους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αυτό δεν είναι άλλο από την οριστικοποίηση των επιλογών τους στο Μηχανογραφικό Δελτίο, ώστε βάσει αυτών να καθοριστούν οι βάσεις εισαγωγής των σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης και τελικής υποβολής του μηχανογραφικού είναι η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020. Όπως έχει ενημερώσει το υπουργείο, οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν και να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους έως και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, η ειδική εφαρμογή θα κλείσει και θα αρχίσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων.

Επιπλέον, τη Δευτέρα θα λειτουργήσουν όλα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους υποψήφιους στην υποβολή του μηχανογραφικού. Εκείνη την ημέρα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας (αν δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, για να οριστικοποιήσουν αμέσως εκ νέου ένα άλλο.

Υπενθυμίζεται, ότι μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό θα καταχωρείται στη βάση δεδομένων του υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν θα είναι δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Η προθεσμία της 20ής Ιουλίου είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

Από το υπουργείο προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώνουν ή/και να αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (το οποίο θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή εύκαιρες τις τελικές προτιμήσεις τους.

Πτώση των βάσεων «δείχνουν» τα στοιχεία

Με βάση τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας και που αφορούν στις βαθμολογίες και την κλιμάκωση των μορίων των υποψηφίων, αναμένεται φέτος πτώση των βάσεων στην πλειονότητα των σχολών όλων των Επιστημονικών Πεδίων.

Ειδικότερα, μεγάλη πτώση θα έχουν οι βάσεις των ιατρικών σχολών, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. «Ιστορική» χαρακτήρισε την πτώση των βάσεων που αναμένεται στις ιατρικές σχολές ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός αναλυτής, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Γενικότερα, για τις σχολές Υγείας, του 3ου Επιστημονικού Πεδίου, ανέφερε ότι θα υπάρξει πτώση, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων που συγκέντρωσε πάνω από 17.000 μόρια και διεκδικεί τις σχολές αυτές, είναι λίγο περισσότεροι από 1.000.

Για τις νομικές σχολές, επίσης αναμένεται πτώση των βάσεων, «μικρή, αλλά όχι εντυπωσιακή», όπως τόνισε ο κ. Χατζητέγας. Όπως πρόσθεσε για τις υπόλοιπες σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι σχολές Ψυχολογίας, «είναι σαφές ότι θα υποχωρήσουν οι βάσεις».

Επίσης, στις σχολές του 2ου και του 4ου Επιστημονικού Πεδίου --Θετικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής-- η πτώση των βάσεων θα είναι σαφής.

Γενικότερα, ο αριθμός των μαθητών που συγκέντρωσε περισσότερα από 19.000 μόρια είναι 134, ενώ μικρός είναι και ο αριθμός των υποψηφίων συνολικά, που συγκέντρωσαν πάνω από 18.000 μόρια. Αυτό και σε συνδυασμό με την έλλειψη συντελεστών βαρύτητας στις βαθμολογίες, σημαίνει πρακτικά, ότι οι βάσεις φέτος θα κάνουν μία «επανεκκίνηση».

Για τον λόγο αυτό, καλό είναι οι υποψήφιοι, όταν θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους, να μη λάβουν υπ' όψιν τις περυσινές βάσεις και να δηλώσουν τις σχολές που επιθυμούν, χωρίς να αποκλείσουν καμία, που πέρυσι είχε υψηλότερη βάση από τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει.

Μετά τις 20 Αυγούστου οι ανακοινώσεις των βάσεων

Αν και φέτος ίσχυσαν ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω της πανδημίας που επέφερε την αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και την καθυστέρηση της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η ανακοίνωση των βάσεων δεν φαίνεται να καθυστερήσει, σε σχέση με τις άλλες χρονιές.

Έτσι, μετά τις 20 Αυγούστου αναμένονται οι ανακοινώσεις των βάσεων, δίνοντας ένα τέλος στην αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους.