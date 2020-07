Κόσμος

Επιθεώρηση Ερντογάν στην Αγία Σοφία (εικόνες)

Show από τον Τούρκο πρόεδρο εν όψει της πρώτης προσευχής, την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου...

Στην Αγία Σοφία βρέθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνοδευόμενος από τον υπουργό Πολιτισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ νουρί Ερσόι, και τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων, Αλί Ερμπάς.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, ο Ερντογάν ενημερώθηκε από τους αρμόδιους για τις εργασίες και τις προετοιμασίες που γίνονται στο ιστορικό μνημείο εν όψει της πρώτης προσευχής, την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter, φωτογραφίες από το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας.

Ο Ερντογάν μπήκε στην Αγία Σοφία φορώντας μάσκα, και φρόντισε να κάνει το… ανάλογο show, καθώς κόσμος τον περίμενε απ’ έξω και τον… αποθέωνε.