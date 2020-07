Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άρης: Ισοπαλία στην Τούμπα

Παιχνίδι που σε ελάχιστες περιπτώσεις θύμιζε τα γνωστά ντέρμπι του παρελθόντος ήταν αυτό που έγινε στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟΚ και Αρη.

Παιχνίδι που σε ελάχιστες περιπτώσεις θύμιζε τα γνωστά ντέρμπι του παρελθόντος ήταν αυτό που έγινε στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟΚ και Αρη στην αυλαία της περιπετειώδους φετινής σεζόν. Ματς χωρίς πάθος και χωρίς πολλές φάσεις δεν ικανοποίησε παρά μόνο τους φιλοξενούμενους για την αντίδραση που έβγαλαν στο γήπεδο. Οι γηπεδούχοι που για μια ακόμα φορά απογοήτευσαν έδειξαν πως μάλλον είχαν το μυαλό τους στις διακοπές παρά σε μια αποχαιρετιστήρια νίκη.

Με μια καλή ευκαιρία στο πρώτα λεπτά ο ΠΑΟΚ έδειξε πως θα ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης απέναντι στον ελλιπή και ουσιαστικά αποδεκατισμένο Αρη, που παρουσιάστηκε στο γήπεδο με 13 συνολικά παίκτες.

Μόλις στο 3' από σέντρα του Τζόλη ο Μαουρίσιο πήρε την κεφαλιά- ψαράκι, με τον Κουέστα να διώχνει, η μπάλα έφτασε στον Μίσεσβαρ μέσα στην περιοχή που σούταρε από πολύ ευνοϊκή θέση στέλνοντας την μπάλα πρώτα στο δεξί δοκάρι και μετά άουτ.

Η κατοχή της μπάλας και η πίεση των γηπεδούχων δεν είχε αποτέλεσμα και στο 20' ο Αρης έκανε την πρώτη του αξιόλογη επιθετική προσπάθεια. Ο Μπαγκαλιάνης πήρε την κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Πασχαλάκη.

Η ωραιοτερη φάση του πρώτου ημιχρόνου έγινε στο 34' με διπλή ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Ο Τζόλης αρχικά προσπάθησε σε τετ-α-τετ να νικήσει τον Κουέστα χωρίς επιτυχία η μπάλα από την απόκρουση του ξένου τερματοφύλακα έφτασε στον Ελ Καντουρί που σούταρε για να διώξει στην ανυπεράσπιστη εστία με το κεφάλι ο Σόουζα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως τέλειωσε το πρώτο. Με παιχνίδι μετριότητας, τον ΠΑΟΚ να είναι αναιμικός και τον Αρη να προσπαθεί με παιχνίδι σκοπιμότητας να αποφύγει το γκολ. Στο 60' από φάουλ του Ροντρίγκο ο Βαρέλα έπιασε δυνατή κεφαλιά όμως κι αυτή τη φορά η μπάλα έφυγε άουτ. Δυό λεπτά αργότερα καλοχτυπημένο φάουλ του Ματίγια στην γωνία της εστίας του εξουδετέρωσε σε κόρνερ ο Πασχαλάκης.

Οι νέοι του ΠΑΟΚ προσπάθησαν να δώσουν μια ώθηση στην ομαδα τους και στο 71' κεφαλιά του Μιχαηλίδη, έφυγε πάνω από τα δοκάρια. Στο 91' ο Στοχ έχασε την τελευταία μεγάλη ευκαιρία όταν δεν κατάφερε να πλασάρει τον Κουέστα που ήταν και ο καλύτερος των φιλοξενούμενων. Ο Αρης "υπνώτιζε" τον αντίπαλο του κερδίζοντας χρόνο με το παιχνίδι να μοιάζει περισσότερο με ματς προετοιμασίας. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ ο ΠΑΟΚ έκανε και τις 5 αλλαγές του, ενώ ο Αρης έκανε μόλις μια στην λήξη.

Δευτερόλεπτα πριν το σφύγριγμα της λήξης αποβλήθηκε ο Βιεϊρίνια που απώθησε αναίτια αντίπαλο του μπροστά στον Γάλλο διαιτητή και έφυγε τρέχοντας στα αποδυτήρια.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέϊρα): Πασχαλάκης, Μιχάι (78' Στοχ), Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Ελ Καντουρί (71΄Εσίτι), Μαουρίσιο, Ροντρίγκο (77΄Βιεϊρίνια), Γιαννούλης, Μπίσεσβαρ (71' Ακπομ), Τζόλης (64' Λημνιός), Σφιντέρσκι

Άρης (Μίκαελ Ενινγκ): Κουέστα, Δεληζήσης, Μπαγκαλιάνης, Μπακούτσης, Σόουζα, Ματίγια, Σάσα, Γκάμα, Μαντσίνι, Μαρτίνες, Διαμαντόπουλος (95' Τσαγκαλίδης).