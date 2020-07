Κοινωνία

Τραγωδία: Ανήλικος ξεψύχησε στο σπίτι

Θρήνος στον Θέρμο για την ανείπωτη τραγωδία. Το παιδί βρισκόταν στο σπίτι των παππούδων του για διακοπές.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Θέρμου ο αναπάντεχος θάνατος ενός αγοριού, ηλικίας 12-13 ετών, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το παιδάκι, το οποίο είχε τελειώσει το δημοτικό και ετοιμαζόταν να φοιτήσει στο γυμνάσιο, κατοικούσε μόνιμα στην Αθήνα με την οικογένειά του. Για τις θερινές διακοπές βρισκόταν στο σπίτι των παππούδων του, στο Θέρμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αγόρι δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα υγείας και μάλιστα χθες απογευματινές προς βραδινές ώρες δείπνησε σε τοπική ταβέρνα. Επιστρέφοντας στο σπίτι ένιωσε αδιαθεσία και αμέσως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Θέρμου.

Εκεί κρίθηκε ότι το παιδί δεν είχε κάτι το ανησυχητικό και έτσι επέστρεψε στο σπίτι. Ωστόσο, μετά από ένα διάστημα περίπου τριών ωρών το παιδί, δυστυχώς, εξέπνευσε.

Η τραγική κατάληξη έχει βυθίσει στο πένθος την περιοχή ενώ σαφώς δημιουργεί πολλά ερωτηματικά αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του αγοριού τη στιγμή.

Άλλωστε, έχουν κινηθεί ήδη οι διαδικασίες για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην πόλη της Πάτρας, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θάνατο το ανήλικο αγγελούδι.

ΠΗΓΗ: agriniopress