Σακελλαροπούλου: Δεν ξεχνάμε τη βαρβαρότητα της τουρκικής εισβολής

Σαράντα έξι χρόνια έχουν περάσει και η οδύνη παραμένει αμείωτη, τονίζει σε μήνυμα της η ΠτΔ γα τη "μαύρη" επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

«Τη φετινή θλιβερή επέτειο της 20ης Ιουλίου βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία πρωτοφανώς κλιμακούμενη και διευρυνόμενη τουρκική επιθετικότητα, η οποία εκδηλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στη δήλωσή της για την 46η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ότι «βρισκόμαστε επίσης αντιμέτωποι με την πρόσφατη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος. Απόφαση που πληγώνει βαθιά όχι μόνο τον Ελληνισμό, αλλά και όσους θεωρούν ότι το κορυφαίο αυτό σύμβολο της Χριστιανοσύνης ανήκει στην ανθρωπότητα και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, και που απομακρύνει την Τουρκία από τις αξίες του κοσμικού κράτους και τις αρχές της ανεκτικότητας και του πλουραλισμού».

«Στην παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας προτάσσουμε τη νομιμότητα, τη στενή συνεργασία και τον διαρκή συντονισμό Ελλάδας και Κύπρου. Στους αντίποδες ενεργειών που θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και την σταθερότητα, Ελλάδα και Κύπρος ενισχύουμε τις περιφερειακές συνεργασίες μας, οι οποίες συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη και την ευημερία της ευρύτερης περιοχής μας» επισημαίνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και συνεχίζει: «Εργαζόμαστε με ακλόνητη προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, με προσήλωση στον αταλάντευτο εθνικό στόχο και προτεραιότητα που ήταν και παραμένει η εξεύρεση συμπεφωνημένης, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος, στη βάση των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της απρόσκοπτης εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια».

Αναφερόμενη στην επίλυση του Κυπριακού υπογραμμίζει ότι επιδιώκουμε «λύση, η οποία θα απαλλάξει, επιτέλους, την Κύπρο από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής και θα καταργήσει το, κατά κοινή διεθνή ομολογία, μη βιώσιμο σύστημα των Εγγυήσεων και των δικαιωμάτων επέμβασης τρίτων στις υποθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Παράλληλα, υπενθυμίζει: «Σαράντα έξι χρόνια έχουν περάσει από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, και η οδύνη παραμένει αμείωτη. Δεν ξεχνάμε τη βαρβαρότητα της τουρκικής εισβολής. Δεν ξεχνάμε τις εγκληματικές, χρόνιες συνέπειές της: τον ξεριζωμό και την προσφυγιά, το συνεχιζόμενο δράμα των οικογενειών των αγνοουμένων, τη μαζική