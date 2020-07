Τεχνολογία - Επιστήμη

Πρώτη διαστημική αποστολή στον Άρη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα ΗΑΕ προσπαθούν να αναπτύξουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές τους δυνατότητες.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτόξευσαν νωρίς σήμερα την πρώτη διαστημική αποστολή τους στον Άρη, καθώς προσπαθούν να αναπτύξουν άμεσα τις επιστημονικές και τεχνολογικές τους δυνατότητες και να ξεπεράσουν την εξάρτησή τους από το πετρέλαιο.

Το διαστημικό σκάφος "Ελπίδα" των ΗΑΕ εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Τανεγκασίμα της Ιαπωνίας στη 1:58 μετά τα μεσάνυχτα (ώρα ΗΑΕ, 24:58 ώρα Ελλάδος) για ένα επτάμηνο ταξίδι προς τον κόκκινο πλανήτη, όπου θα τεθεί σε τροχιά και θα στέλνει πίσω στη Γη δεδομένα για την ατμόσφαιρά του.

Η πρώτη εκτόξευση αραβικής διαστημικής αποστολής στον Άρη είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 14η Ιουλίου, αλλά αναβλήθηκε δύο φορές εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών.