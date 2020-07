Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο της Οξφόρδης: Ελπιδοφόρα τα πρώτα αποτελέσματα

Τι έδειξαν οι δοκιμές που έγιναν σε 1.077 άτομα, όπως μεταδίδει το BBC

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση της κλινικής δοκιμής του εμβολίου που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με τη συνεργασία της φαρμακευτικής εταιρείας AstraZeneca.

Το Πανεπιστήμιο χαρακτηρίζει ασφαλές για τον οργανισμό το πολυαναμενόμενο εμβόλιο.

Όπως μεταδίδει το BBC το εμβόλιο που παρασκευάστηκε από το φημισμένο Πανεπιστήμιο είναι ανεκτό από τον οργανισμό.

Οι δοκιμές που έγιναν σε 1.077 άτομα έδειξαν ότι το εμβόλιο οδήγησε στην δημιουργία αντισωμάτων και λευκών κυττάρων που καταπολεμούν τον κορωνοϊό.

Τα ευρήματα χαρακτηρίζονται ελπιδοφόρα αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να ξέρουμε αν είναι αρκετό το συγκεκριμένο εμβόλιο για να προστατεύσει τον οργανισμό και για τον λόγο αυτό γίνονται κλινικές δοκιμές σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.