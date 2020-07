Πολιτική

Γεννηματά για Μάτι: Προκλητικοί και απαράδεκτοι οι χειρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ

Επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. Τι είπε για την Σύνοδο Κορυφής, αλλά και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Η Ευρώπη είναι σε ένα σταυροδρόμι και αν από τη Σύνοδο Κορυφής βγει διχασμένη και διστακτική, θα έχει βάλει νάρκες στα θεμέλια της ύπαρξης της, όπως δήλωσε, από τον Άγιο Νικόλαο, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κρήτη.

Η κ. Γεννηματά ανέφερε ότι «οι φειδωλοί του Βορρά θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι λαοί δεν αντέχουν άλλη λιτότητα και φτώχεια», ενώ σε ό,τι αφορά την κατάσταση της οικονομίας λόγω του κορονοϊού, σημείωσε πως η εικόνα για τον τουρισμό είναι αποκαρδιωτική και οι παραλήψεις, τα λάθη και οι καθυστερήσεις της κυβέρνησης έχουν ήδη αρνητικό αποτύπωμα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. «Επιτέλους, η κυβέρνηση πρέπει να αφήσει τις εμμονές και να ανοίξει τα αυτιά της και να ακούσει τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής, που είναι στοχευμένες και δίνουν λύσεις. Γιατί τώρα πρέπει να στηρίξουμε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείριση, για να μπορέσουμε αύριο να εγγυηθούμε την ελπίδα και την ανάκαμψη. Γιατί μονάχα έτσι θα κρατήσουμε ζωντανή την οικονομία και όρθια την οικονομία», πρόσθεσε.

Η πρρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε σε όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παραδικαστικό κύκλωμα και την προσπάθεια συγκάλυψης, όπως τόνισε. «Τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη, γιατί θα πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Αποδεικνύεται, όμως, ότι οι χειρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι προκλητικοί και απαράδεκτοι. Χειρίστηκε τις τύχες μας χωρίς δημοκρατικό ήθος και χωρίς αίσθημα ευθύνης. Απέναντι σε αυτά, μοναδική αντιπολίτευση στις συντηρητικές πολιτικές της κυβέρνησης κάνει Το Κίνημα Αλλαγής, που λειτουργεί σαν ασπίδα για τη Δημοκρατία και στήριγμα για την ελληνική κοινωνία», επισήμανε.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, η κ. Γεννηματά είπε ότι αυτήν τη στιγμή αποτελεί μία τυχοδιωκτική επιλογή. «Η κυβέρνηση έχει νωπή και ισχυρή εντολή και καλά θα κάνει να δώσει απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, που είναι μεγάλα», υπογράμμισε.